澳大利亚看好中国葡萄酒市场

日前，首届“醇·南澳”中澳葡萄酒行业论坛在位于南澳大利亚州首府阿德莱德的国家葡萄酒中心举行，来自中澳两国政府、行业机构和相关企业的300余人与会。论坛围绕中澳葡萄酒产业现状、合作前景及中澳贸易面临的机遇与挑战等议题进行了研讨。澳大利亚联邦农业和水资源部助理部长安妮·拉斯顿在论坛上对本报记者说，中国进一步扩大对外开放将为澳大利亚提供更多机遇。“中国市场对澳大利亚高端农产品的需求日益提升，澳中关系越来越重要。”

中澳互为重要的贸易伙伴，经贸合作前景广阔。根据中国海关统计，2017年中澳贸易总额同比增长了25.7%，达1277亿美元；其中自澳进口同比增长了35.5%，对澳出口增长了9.3%，中国已连续8年保持澳大利亚最大的贸易伙伴地位。近年来，澳大利亚葡萄酒在中国表现优异——5年前，澳大利亚葡萄酒在中国仅占10%的市场份额，到2017年已上升到25%。2017年，澳大利亚对中国内地出口葡萄酒达到创纪录的8.48亿澳元（1澳元约合4.88元人民币），对香港出口1.18亿澳元，两者合计近10亿澳元。

业内人士预计，随着生活水平的提高和人们饮食习惯的变化，未来5年内中国经常饮用葡萄酒的人口将从目前的不到5000万人增长到两亿人。随着中国市场逐步走向成熟，澳大利亚的品牌葡萄酒将成为最大受益者。而南澳是澳大利亚最重要的葡萄酒产地，澳大利亚出口至中国的葡萄酒有66%来自这里。随着澳大利亚的葡萄酒日益受到中国消费者的欢迎，作为红酒之都的南澳吸引了越来越多的中国企业的投资。

中国酒类流通协会会长王新国告诉在场嘉宾，澳大利亚葡萄酒受到中国消费者青睐，一个重要原因就是中澳自贸协定的签署。与会人士认为，与传统的欧美市场不同，中国葡萄酒市场具有独特性，竞争激烈。澳大利亚葡萄酒想在中国市场站稳脚跟，必须努力去了解中国和中国消费者。对此，澳大利亚政府已经拨款1500万澳元，专门用于葡萄酒行业学习和中国市场的拓展，以及更好地向中国游客展示澳大利亚的葡萄酒文化。

澳大利亚酿酒师罗博·盖德斯告诉本报记者：“澳大利亚葡萄酒要想深耕中国市场，从业人员就应该与中国消费者进行更多文化互动。致力于澳大利亚葡萄酒的本地化，赋予其中国文化内涵，使其符合中国人的饮食习惯，与中国传统实现共鸣。”

（本报澳大利亚阿德莱德电）

《 人民日报 》（ 2018年04月17日 21 版）

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