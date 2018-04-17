美国抛出的是“橄榄枝”还是“荆棘”？

友谊常被比作一棵树苗，需要日积月累地浇灌和呵护。但美国似乎不这么看。不信，可以刷一刷它的拉美朋友圈。

美国总统特朗普早在竞选时，就把拉美国家当做美国各种社会问题的替罪羊：犯罪、疾病、毒品、不正当竞争……似乎所有坏事都是拉美朋友干的。

上台后，美国执行“美国优先”政策，将自身利益置于他人之上，把美拉关系带入空前低谷：坚持要求修建美墨边境墙，且费用由墨西哥支付；突然宣布退出跨太平洋伙伴关系协定；强拉墨西哥和加拿大重启北美自贸协定谈判，还多次扬言要退出；收紧对古巴政策，使稍有起色的古美关系倒退了一大步……

在4月13日至14日于秘鲁首都利马召开的第八届美洲国家首脑会议上，美国却话锋一转，抛出“橄榄枝”，表示希望和拉美国家做朋友。美国副总统彭斯在演讲中称，美国一直珍视该地区的邻居和朋友。

然而，功夫在日常。拉美朋友的心已被美国伤透。

交友之道贵乎相互尊重。作为世界首富的美国却总看不起“穷邻居”。据美国主流媒体披露，特朗普今年1月与美国国会议员讨论移民改革问题时，贬低非洲国家、中美洲国家和加勒比海岛国海地为“粪坑”国家。尽管特朗普事后多次否认，但分析人士指出，该粗鲁言论实际上与其思想和外交方针是一脉相承的。

交友之道贵乎平等沟通。美国却仍挥舞着“大棒”欲号令拉美国家，殊不知拉美国家早已不是美国可以一手遮天的“后院”，它们正在全球化大背景下寻求新伙伴。

交友之道贵乎以诚相待。美国近日宣布对进口钢铝征收重税，令拉美钢铝大国担忧不已。虽然阿根廷、巴西后来被暂时“赦免”，但“暂时”一词却如达摩克利斯之剑，令这些国家时刻感受到威胁。尽管美国因此在谈判中多了一张牌，但这种小算盘又怎会不令拉美国家心生芥蒂？

国家间和睦共处并非全是利益使然。美国当知晓，只有诚心浇灌友谊之树，坚持平等互利、合作共赢，方能赢得真朋友。

（据新华社电）

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