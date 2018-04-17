王毅集体会见日本友好团体

新华社东京4月16日电（记者王可佳 姜俏梅）国务委员兼外交部长王毅16日在东京集体会见日本日中友好七团体代表。

王毅表示，很高兴见到日中友好团体各位老朋友。中国有句老话：吃水不忘挖井人。各位都是中日友好事业的支持者、推动者和建设者。无论在什么情况下，各友好团体始终秉持中日友好信念，矢志不渝参与并支持对华交往合作，值得我们钦佩和感谢。

王毅指出，此次应邀访日，是中方对安倍首相和日本政府一段时期以来在对华关系上发出积极信息的回应。我们愿同日方相向而行，推动两国关系尽快重回正常发展轨道。在纪念中日和平友好条约缔约40周年之际，汲取近年来中日关系的正反两方面经验教训，不忘初心、巩固基础、以史为鉴、共创未来，把中日互为合作伙伴、互不构成威胁的认知扩大为两国各界的共识，努力构建健康稳定的中日关系。

王毅强调，民间友好一向是中日关系的重要资产，也是两国人民的优良传统。新形势下，中日关系面临新的发展起点。希望两国各界人士积极促进中日人文交流，推动两国民间往来，增进两国人民的友谊，特别要鼓励年轻人把中日友好传承下去。

日本友好团体代表表示，日中互为重要邻国，是搬不走的邻居。日中友好事业符合两国和两国人民的根本利益。日本各界对当前日中关系出现改善势头深感欣慰，愿继续发挥影响，积极推进两国民间交流，深化两国人民传统友谊，让日中友好世代相传。

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