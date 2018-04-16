“思源工程”再捐1144万元助力黔西县脱贫攻坚

4月16日,中国民主建国会中央委员会（以下简称民建中央）在贵州省召开黔西脱贫攻坚调研座谈会,中华思源工程扶贫基金会在已向贵州省累计捐赠5300余万元的基础上，再向贵州省黔西县捐赠1144万元，助力黔西县全面打赢脱贫攻坚战及实施乡村振兴战略。

李晓林秘书长表示，2018年中华思源工程扶贫基金会联合旗下思源东方阳光慈善基金、思源彩虹人生公益基金、思源闽善公益基金、思源新浪扬帆公益基金、思源芭莎公益慈善基金、思源佑华公益基金等专项基金及爱心企业捐赠的1144万元，将主要在黔西县开展“思源新农村建设”、“思源沼气”、“思源水窖”、“思源教育移民计划”、“思源扬帆图书室” 、“思源农村产业扶贫”等精准扶贫项目，一方面为黔西县脱贫攻坚战取得决定性胜利贡献力量，另一方面通过“思源农特馆”等产业扶贫方式推动黔西县乡村振兴。

据了解，自2007年中华思源工程扶贫基金会成立以来，就一直将贵州省作为重点帮扶地区，联合民建会员及社会各界爱心企业、人士，已累计向贵州省捐赠5300余万元，围绕教育助学、医疗卫生、新农村建设等方面开展“思源教育移民计划”、“思源救护”、“思源大病救助”、“思源扬帆图书室”、“思源零钱电影院”、“思源助老”、“思源新农村建设”等扶贫项目，覆盖、惠及上千万贵州父老乡亲。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)