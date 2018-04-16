日本首相安倍晋三会见王毅

新华社东京4月16日电（记者 姜俏梅 王可佳）16日，日本首相安倍晋三在东京会见国务委员兼外交部长王毅。

王毅表示，中日互为重要邻国。近年来两国关系历经波折，各领域交流合作受到影响。首相先生去年以来多次就改善中日关系发出积极信息，中方对此予以重视。希望在双方共同努力下，此次应邀访日能够成为两国关系重回正常轨道的重要一步。中日关系改善势头来之不易，值得珍惜。只要把中日关系改善好、稳定住，双方就可以开展更密切的交往和更广泛的合作，这符合两国人民和地区各国的共同利益。为此，要严格遵循中日四个政治文件确定的各项原则，妥善处理涉及两国关系政治基础的敏感问题，把互为合作伙伴、互不构成威胁的共识落到实处，并使之成为日本社会各界的共识。要挖掘经贸合作新动能，实现中日经贸关系在新起点上提质升级。中方重视首相先生就“一带一路”建设作出的积极表态，日方参与共建“一带一路”将为中日经济合作开辟新的空间。我们愿同日方探讨参与的适当方式和具体途径。双方要加强沟通协调，反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的全球自由贸易体系，构建开放型世界经济。

安倍晋三表示，日方高度重视对华关系，愿以日中和平友好条约缔结40周年为契机推动两国关系全面改善，实现高层交往，在战略互惠关系框架下开展更广泛的合作。日方高度关注习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上宣布的中国扩大开放新举措，相信将有利于促进日中经济关系。我十分期待并欢迎李克强总理赴日本出席中日韩领导人会议并正式访问日本。期待“一带一路”建设能够有利于地区经济的恢复和发展。日本同样重视世界贸易组织规则，主张按世贸组织规则处理经贸问题。

双方就朝鲜半岛形势等地区问题交换了看法。

王毅15日至17日应邀访问日本并同日本外相河野太郎共同主持第四次中日经济高层对话。访日期间，王毅还会见了日本内阁官房长官菅义伟，同外相河野太郎举行会谈，并会见自民党干事长二阶俊博等政要及日中友好七团体和日本经团联负责人。

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