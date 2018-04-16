美国就叙“化武事件”对俄挥制裁大棒 

人民网北京4月16日电 美英法三国日前对叙利亚实施“精准打击”持续引发关注。在继续威胁叙利亚政府“若再使用化武将再次打击”的同时，美方还将矛头指向俄罗斯，对俄挥起“制裁大棒”。

美国常驻联合国代表尼黑莉15日在接受美国媒体采访时透露，美国政府最早将于16日就叙利亚局势宣布扩大对俄罗斯制裁。新一轮制裁措施将直接针对“向叙利亚政府军提供化武设施和其他装备的俄罗斯公司”。

美国有线电视新闻网援引美方一名消息人士的话称，美方此前将包括银行和设备销售商在内的约十几家实体列入观察名单，其中多个实体将受到制裁。此外，美国正考虑对向俄罗斯销售直升机的几家公司采取措施。

对于美方的制裁威胁，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃接受俄罗斯媒体采访时表示，美方的制裁“是针对俄罗斯在国际事务中扮演的角色发起的”。俄罗斯上议院国防委员会第一副主席赛勒布伦尼科夫则表示，美方的相关指责毫无根据，俄罗斯从未向叙利亚提供任何多用途技术。

针对叙利亚局势，俄罗斯总统普京15日发出警告说，如果再次发生违反《联合国宪章》的行动，将不可避免地导致国际局势动荡。

在欧盟内部，对美英法三国此次对叙利亚发起军事行动存在立场分歧。欧盟外长定于16日在卢森堡开会，商议叙利亚局势及如何应对日益紧张的对俄关系。法新社称，德国总理默克尔表态说，美英法的行动“必要且恰当”，但并非所有国家都支持这一行动，许多国家拒绝发表可能进一步激化叙利亚局势的表态。

而行动参与国英国国内也存在“意见分裂”。英国首相梅定于16日在议会阐明她决定迅速打击叙利亚的原因。但主要反对派工党对梅“绕过议会”做出的决定感到不满。据路透社报道，工党领袖科尔宾正发起一项限制政府发起军事行动权利的立法行动。由于一些保守党人士对叙利亚局势激化感到担忧，此项立法很可能在议会获得通过。

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