缩小贸易逆差：做大中美基建能源贸易蛋糕

人民网纽约4月15日电 （记者 李晓宏）“中美两国在基础建设和能源问题上其实有很多的共性和互补性。”在日前举办的2018哈佛中国论坛基础建设分论坛上，与会企业负责人和有关专家从电信、能源、交通等领域建议，对于当前中美贸易摩擦，两国可以通过加大信息化建设及煤电油气的大宗买卖，拉动贸易减少逆差。

基础设施建设对于中美两国都是热点话题。随着中国“一带一路”倡议的推进，中国基础设施建设行业正在走向世界。而多次在国情咨文中提及基础设施建设的特朗普总统，亦发布了美国未来10年一万亿美元的基础设施方案。论坛上，与会嘉宾一致认为，中美两国在基础设施建设领域各有优势，产业结构互补，合作空间广阔。

“在基础设施的信息化建设方面，中国已经赶上世界脚步，并在某些领域超过美国，跻身世界先进行列。”中国电信美洲公司总经理谭旭举例说，目前中国移动基站数量是美国的二三十倍，4G基站的比例也较高。2017年中国宽带用户中，光纤用户比例达80%。在采纳新技术和投资新技术上，中国力度大于美国。

谭旭认为，在美国电信市场，中国电信和美国主流运营商之间的合作大于竞争。在美国主流运营商眼里，中国电信有吸引人的合作资源：拥有世界规模最大的宽带互联网、技术领先的移动通信网，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力，客户规模和客户服务渠道庞大。目前，在跨国网络之间的互联互通上，美国科技公司正与中国电信携手合作。如即将开通的新跨太平洋海缆(New Cross Pacific)，以及2020年即将开工的连接中美的新海缆项目Hong Kong America，就是中国电信与微软、脸书、谷歌等美国互联网巨头合作，建设跨洲际的海缆、陆缆“信息化高速公路”。

“中美两国是世界最大的能源消耗国，两国消耗总和几占全球半壁江山。”中美能源中心副主任、美国西弗吉尼亚大学教授孙庆云认为，面对中国能源转型的机会，美国扮演的角色应该是合作伙伴，而非对手。

随着中国政府“煤改气”政策的推进，中国天然气的缺口为美国提供了市场。中国石油国际事业美洲公司总经理李少林指出，美国技术革新后，天然气成本节省了30%以上，在井口的价格能做到每桶42美元，低于中国每桶57美元的水平，有竞争优势。2017年特朗普访华时，中美签了一个10年期的天然气进口合同，价值1200亿美元，这就是我们公司目前正在做的业务。

“事实上，中美加强能源合作，增加大宗买卖，可以大幅减少贸易逆差。”李少林说，2017年是一个重要节点，中国原油进口4.2亿吨，历史上首次超过美国，成为世界第一大原油进口国。是年，中石油从美国德克萨斯州进口300万吨原油到中国，今年这个数字将翻番增至600万吨。此外，还有乙烷进口。如今技术进步，使以前埋到地下处理的乙烷一经裂解，氢气一剥就成为乙烯，乙烯聚合就变成聚乙烯——塑料制品的原料。下一步，中国至少需要进口1000万吨的乙烯，价值400亿美金。

李少林算了一笔账：美国原油+天然气+乙烯出口到中国，大概价值1200亿美元。对比特朗普减少1000亿中美贸易逆差的目标，贸易战不必打了！这还不包括去年特朗普访华期间，中国国家能源集团曾签署谅解备忘录，将斥资837亿美元投资美国西弗吉尼亚州的页岩气、电力和化工生产项目。

中美产业结构的互补性在基建项目上也体现突出。“改革开放40年来，中国在高速公路、铁路、桥梁、港口等基础设施建设上锻造了过硬的综合服务能力。”中国交通建设集团美国公司总经理易路平介绍，不同于几十年前刚起步时，中资基建企业只能涉足设计施工，而今则扩展到运营、维护、资本和资金等各个细分领域。美国工业的竞争力在产业链的高端，在中低端产业链领域则缺乏足够的生产能力或价格比较优势。而大型基础设施建设，需要一个系统的工业配套体系。这方面，中资机构可以与美国互补，提供相应的服务。

全球基础建设企业都面临一个融资问题，钱从哪里来？中国工商银行美国总经理张剑宇表示，基础设施项目投资周期长，不易吸引私人股权和社会资本，因此资金一般来自政府相关支出和私人部门运营所产生的收益。伴随改革开放的步伐，中资金融机构与中资企业共同“走出去”，在基础设施融资领域积累了丰富的经验，也可助力中美能源和基建领域的合作。

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