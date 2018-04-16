风暴袭击美国中西部  至少3人死亡数百航班取消

人民网讯 据美国中文网综合报道，虽然已经进入4月，但上周末，美国部分地区仍遭到冬季风暴袭击，数百架航班被取消，至少3人在恶劣天气中丧生，包括一名年仅2岁的女童。

14日，名叫Xanto的冬季风暴系统袭击了美国中西部部分地区，带来创纪录的降雪，数百航班被迫停飞。该风暴系统从墨西哥湾一路北上延伸到五大湖地区，给美国中部带来肆虐的强风、暴雪及冰雹。当天晚间，明尼苏达州明尼阿波利斯的降雪量已达到13英寸。明尼阿波利斯－圣保罗国际机场约有470架航班被取消。暴风雪还导致南达科他州最大城市Sioux Falls的机场连续两天关闭，南达科他州拉皮德市（Rapid City）积雪已达10英寸。

由于大雪，明尼苏达州双子城和芝加哥白袜队的职业棒球联赛周末比赛被取消。由于积雪造成路况危险，政府还关闭了明尼苏达州西南部的数条高速公路，并建议民众尽量避免不必要的出行。伴随风暴而来的强风天气，还导致密歇根州数千户家庭断电。

15日，这场冬季风暴持续影响明尼苏达州、威斯康辛州及密歇根州，之后会转向纽约州及新英格兰地区。美国国家气象中心（The National Weather Service）预警伊利诺伊州和威斯康辛州境内的密歇根湖周边地区，可能会出现18英尺高的大浪，导致沿岸出现洪水灾区。纽约州西部部分地区也发布了冰暴风预警，水牛城（Buffalo）和罗切斯特（Rochester ）地区预计会降下0.5英寸的冰，强风可能会造成停电。

据美联社报导，持续恶劣天气已造成至少3人遇难。（老任）

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