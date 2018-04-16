走在时代发展潮流的最前列（评论员观察）

机遇不是外在的或给定的，而是内生的和可生长的，需要通过全面深化改革去创造、去发现、去把握

“支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系”。先有寄语海南建省办经济特区30年的掷地有声，后有支持海南全面深化改革开放的指导意见，以习近平同志为核心的党中央的宏伟擘画，让海南迎来了前所未有的发展机遇。

“来了就不想走”，到过海南的游客往往发出这样感叹。比美景更诱人的，是改革开放注入的政策红利。30年前，海南设省建经济特区的消息，曾引发“十万人才过海峡”的“闯海”壮举。放眼今日海南，海口高新区创新创业正酣，三亚国际邮轮港码头人头涌动，博鳌亚洲论坛牵动世界目光，文昌航天发射场正准备发起新一次太空远征。正是改革开放的春风，唤醒了沉睡久远的边陲海岛，让这里不断热潮涌动。乘着新一轮全面深化改革开放的东风，海南必将继续因改革开放而兴、因改革开放而强。

先行先试是改革开放40年来的一条宝贵经验，也是经济特区的一项重要职责。新时代经济特区办得更好、办出水平，就必须把握好改革开放重要窗口、试验平台、开拓者、实干家的定位。作为当今世界最高水平的开放形态，自由贸易港在海南的首发落地，不仅意味着海南拥有了大胆试、大胆闯、自主改的更大权限，更意味着中国在打造全球最高水平开放形态上迈出了坚实一步。对海南而言，惟有以“敢为天下先”的精神，为自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设开好头、起好步、探好路，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，才不负党和国家赋予海南经济特区的重大责任和使命。

“一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。”从海南看全国，发展步入攻坚期，改革突入无人区，有“更上层楼”的无限欢欣，也有“一山放过一山拦”的难题待解。无论开新局再创业还是攻艰险克顽疾，关键抓手都在于全面深化改革开放。历史从不眷顾因循守旧、满足现状者，机遇属于勇于创新、永不自满者。机遇不是外在的或给定的，而是内生的和可生长的，需要通过全面深化改革去创造、去发现、去把握。坚持打开国门搞建设，在体制机制创新和发展思路模式创新上下功夫，推动改革开放实现新突破，各地就能在新征程上打开自己的“时间窗口”。

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，经济全球化是不可逆转的时代潮流，同时也面临贸易和投资保护主义上升、经济全球化局部受挫等问题挑战。方此之际，开放还是封闭、前进还是后退，可谓重大抉择。中国宣布大幅度放宽市场准入等四项扩大开放重大举措，作出了支持海南全岛建设自由贸易试验区的重要宣示，为经济全球化拨云见日注入殊为宝贵的正能量。致力于扩大开放、实现融合发展的务实行动，有力印证了“开放的大门不会关闭，只会越开越大”的庄严承诺，也让国际人士纷纷赞叹，“世界需要像中国这样的领导力量”。

“在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展”。回首过去40年，中国因改革开放深刻改变，世界也因之收获红利。新时代全面深化改革开放的新征程，描绘出中国同世界交融发展的新画卷，为民族复兴打开了新局面。历史期待，开放热土再展惊世宏图；人民相约，携手奋进再谱改革华章。（李 斌）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 05 版）

(责编：李阿茹娜(实习生)、杨牧)