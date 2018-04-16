美常驻联合国代表黑莉：将对俄进行新一轮制裁

综合CNN等外媒报道，美国常驻联合国代表黑莉周日表示，华盛顿正在准备就俄罗斯支持叙利亚一事对其进行新一轮的制裁，具体的制裁措施将于周一由财长努钦公布，或将影响到与叙利亚化学物武器使用相关的企业。

据报道，在哥伦比亚广播公司的“面向全国”时，黑莉表示，美国财政部将宣布新的对俄制裁措施，并坚称美国已经发出了关于使用化学武器的“强烈信息”，“俄罗斯正在感受美国行动的影响，包括正在继续发生的制裁，你周一会再次看到。”

在被问到当前美国与俄罗斯的关系时，黑莉回答道，“美俄当前的关系非常紧张，其中一部分原因是因为叙利亚问题”。她还表示， 直到目标完成前，美国不会将军队撤出叙利亚。

普京发表声明谴责美英法军事行动

据此前报道，当地时间13日晚，特朗普宣布，已下令美军联合英法对叙利亚政府军事设施进行“精准打击”，作为对叙利亚“化武袭击”的回应。叙当局14日发表声明称，当天凌晨，美英法对叙利亚“发起侵略”，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约110枚导弹。

俄罗斯总统普京就美英法对叙利亚“精准军事打击”发表声明，称这是一次侵略的行动，目前为止，还没有找到任何叙利亚使用化学武器的证据。针对美方表示将进一步对叙利亚进行导弹袭击一事，普京表示，这一举动将导致国际关系陷入混乱。（张振）

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