和平之舟  友谊之舟（观点）

2017年末，和平方舟完成了首次环非洲之行。从红海之滨到几内亚湾，从赤道附近的热带海港到印度洋沿岸的海上明珠，和平方舟所到之处，都掀起了“中国热”，让非洲老百姓与中国朋友的关系“亲上加亲”。

和平方舟医院船入列近10年，足迹遍及三大洋六大洲37个国家，诊疗惠及民众超过18万人。所行之处，传播的是和谐理念，传递的是和平声音，弘扬的是人道、博爱、奉献精神，这是一艘名副其实的和平之舟、生命之舟、友谊之舟。

“非洲大陆的卫生条件非常落后，充斥着疾病与饥饿，饱尝内战苦果。当地居民接受专业医疗服务非常困难，因此中国海军正在做的事意义重大。”俄罗斯国家战略研究所专家库尔托夫指出，和平方舟医院船环非之行表明，中国一贯奉行独立自主的外交政策，努力加强与各大洲和各个国家的合作，开展人道主义合作，有助于增进各国政府和人民间的相互了解。

当得知医院船医护人员和官兵每天从早忙到晚，在短短一周内为6400多名坦桑尼亚民众提供了免费治疗和药品、食物时，坦桑尼亚总统马古富力满怀深情地说：“我非常感动，这是真正的兄弟情谊，我无法用言语表达感激之情。”

加蓬总统邦戈表示：“中国是加蓬的朋友，加蓬是中国的朋友，两国之间传统友谊深厚。和平方舟此次到访，进一步加强了两国友好关系，是发展传统友谊的又一个新起点。”

曾饱受埃博拉疫情之苦的塞拉利昂民众载歌载舞，庆祝和平方舟的到来。塞拉利昂总统科罗马说：“塞拉利昂人民是多么感谢你们，希望和平方舟很快再来塞拉利昂。”

和平方舟医院船首次环非洲执行“和谐使命—2017”任务，引发世界的浓厚兴趣。“中国军事外交已进入全新的时代。”这样一艘没有武装的船只被美海军内部人士称为“中国最具威力之船”，理由是它能帮助中国海军执行海外救援任务，发挥“软影响力”。

“这艘医院船为中国拓展影响力提供了新手段，把免费的医疗、教育，甚至经济援助带到有需求的国家。”日本《世界舰船》杂志报道称，和平方舟医院船（舷号866）是全球目前唯一专门为海上医疗救护“量身定做”的大型专业医院船，对中国海军深具意义。

正如莫桑比克马普托市市长西曼戈所说：“和平方舟的到来，是给民众最好的礼物。”中非友好历久弥坚，中非合作更上层楼。和平方舟一路行来，用真诚和大爱赢得了非洲民众的广泛赞誉，展示了美丽、可爱的中国形象。真实亲诚的环非之行，播撒的是友谊的种子，让非洲民众心中的中国不再遥远。

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 23 版）

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