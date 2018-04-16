聚天下英才 促创新发展

4月14日至15日，第十六届中国国际人才交流大会在深圳举行，这是由国家外国专家局和深圳市人民政府共同主办的国内唯一的国家级、国际化、综合性人才与智力交流的盛会。超过50个国家和地区的4000多个海外专业组织、高等院校、科技企业和人力机构参展，8500多名外国专家和海外高层次人才代表和5000个创新创业项目参会。

从开放的大门打开那天起，中国政府引进人才、利用外脑的脚步从未停歇。

“1973年我在美国圣奥拉夫学院读书时，开始学习中文、接触中国文化。当时我并没有想到这门语言对我今后职业发展会有这么深远的影响。”世界知名发动机制造商康明斯集团副总裁曹思德接受本报记者采访时，用中文侃侃而谈。

作为改革开放后最早一批来华工作的外国专家之一，曹思德是中国发展的见证者和受益者。“改革开放政策为我们提供了动力源泉，让我们能信心百倍地为中国引进先进技术和多元管理经验。”2016年他获得外国人永久居留证，“中国开放的大门会越开越大，中国引智工作为推动中国产业发展、提升产品全球竞争力发挥了重要的作用。”他认为“一带一路”倡议带来的人员流动，将给中国注入更多全球智力。

40年来，数百万人次外国专家来华工作，在推动重点领域跨越式发展、重大科学研究关键性突破等方面发挥了举足轻重的作用。

南京大学人力资源处梁潇老师对本报记者说，南京大学2013年依托“千人计划”外专项目聘用材料超快过程领域的领军人物、英国剑桥卢瑟福国家实验室教授埃德蒙·特库来校工作，领导国际团队开展高水平学术研究。学校还在2013年聘请诺贝尔文学奖得主勒·克莱齐奥做驻院研究，为南京大学人才培养和中外学术交流作出杰出贡献。

40年来，中国取得全方位的飞速发展，吸引更多外国高端人才主动靠拢。新西兰皇家科学院院士、医学博士彼得·罗比去年年底正式加盟清华—伯克利深圳学院，“我陆续来华做学术交流有10年时间，现在我决定长期待下来，因为我在这里能用自己的学识和经验为中国发展助力，这非常有意义。我还鼓励国外同事来中国开拓事业。”

曾在福特、通用等工作多年的美籍韩裔设计师严七峰，去年7月进入奇瑞，担任汽车工业设计中心造型执行总监。“奇瑞具有国际化视野，我所在的上海技术研发中心团队引入了美国、澳大利亚等专业人才。”“只有打开大门，才能学到更多思想”，作为设计师，严七峰对中国民营企业广纳天下贤才的理念颇为赞赏。

安居才能乐业，国内城市管理者也在思考如何打造更适宜人才干事创业的环境。深圳宝安人力资源局副局长姚宝君说，宝安在人才政策创新方面覆盖了生活补贴、住房安居、医疗保健、子女入学、配偶就业等方方面面。“人才加项目一起落地，对区域经济发展带动非常重要。”姚宝君坦言，打造与产业发展匹配的人才队伍，宝安才能在未来发展中高出一筹。

中国聚天下英才而用之，每位贤士也将在这片生机昂扬的沃土上实现人生价值。

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 22 版）

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