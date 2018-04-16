以色列军方摧毁加沙一越境地道

据新华社耶路撒冷4月15日电 （记者陈文仙、杜震）以色列军方15日说，以军摧毁一条自加沙地带延伸至以色列境内的地道。以方指认这条地道被巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）用来实施越境袭击。

以色列国防军发表声明称，该地道自加沙地带北部延伸数十米至以色列南部基布兹（集体农庄）纳哈勒·奥兹，以军已采取注入填充物方式摧毁这条地道。

以色列国防部长利伯曼表示，这条地道是截至目前被以军摧毁的最长、最深的哈马斯越境地道。

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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