阿富汗和平进程再添变数

4月14日，阿富汗北部巴格兰省警方称，该省一处供电设施当天凌晨遭塔利班武装袭击，造成首都喀布尔大面积停电。此前，塔利班武装人员在各地发动多起袭击，造成大量人员伤亡。据阿富汗媒体报道，塔利班武装组织当天发表声明称，这一袭击是对阿政府日前切断该组织所控制的势力范围内部分电力供应的“回应”。这是过去一个月里塔利班武装第二次袭击巴格兰省内的供电设施。有分析指出，阿富汗国内恐怖主义威胁持续上升，和平进程再添不确定因素。

进入4月，阿富汗武装冲突不断加剧。阿富汗空军本月初对该国北部昆都士省塔利班控制区域的一所宗教学校发动空袭，导致数十人死亡。尽管军方有消息称，塔利班高级代表当时正在该校碰面，但由于造成大量平民伤亡，空袭仍招致舆论的普遍批评。

随后，塔利班在各地陆续发动多起武装袭击，仅12日当天就分别针对东部加兹尼省哈贾奥马里行政区政府机关和西部赫拉特省信丹德地区发动了两起袭击事件，分别导致包括1名地区政府官员在内的12人死亡和至少11名安全人员死亡。

值得注意的是，阿富汗军方日前在该国北部朱兹詹省的一场空袭行动中击毙了“伊斯兰国”组织在阿分支武装高级头目卡里·希克马特。而希克马特一年前从塔利班叛变、加入极端组织“伊斯兰国”，随后在阿北部成立一支分支武装，曾参与制造多起恐怖袭击事件。分析人士指出，阿富汗政府和塔利班之间的日渐胶着给了“伊斯兰国”发展壮大的可乘之机。

联合国驻阿富汗援助团12日发布消息称，今年前3个月，阿境内各类武装冲突共造成763名平民身亡、1495名平民受伤。消息称，这一数字与过去两年同时期冲突造成的平民伤亡情况相比并没有改善。而造成平民伤亡既有反政府武装的各类袭击，也有军方的清剿行动。联合国秘书长阿富汗问题副特别代表英格丽德·海登呼吁各方应采取一切措施，避免无辜民众伤亡。“冲突不断给阿富汗平民造成伤害，这一问题现在必须得到解决。”

此间舆论认为，持续发生的冲突进一步加剧了各方之间的不信任，此前一度看到曙光的阿富汗和平进程再度遇挫。面对重重困难，各方仍在积极推动阿富汗和平进程向前发展。据当地媒体报道，阿富汗高级和平委员会秘书长阿克拉姆·卡帕瓦克14日表示，来自塔利班内部和阿富汗国内外的压力，最终会迫使塔利班接受和谈。“有消息显示塔利班内部正在就和谈进行讨论，现在进展可能没那么顺利，但我们对此仍然抱有希望。”

（本报伊斯兰堡4月15日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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