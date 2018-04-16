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埃及西奈一军营遭袭致多人死伤

2018年04月16日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社开罗4月14日电  埃及军方发言人塔梅尔·里法伊14日发表声明说，埃及西奈省中部一座军营当天遭到恐怖分子“大规模”袭击，造成8名军人死亡，至少15人受伤，另有14名恐怖分子被击毙。

　　声明说，14名恐怖分子于日出前试图潜入这座军营，其中4人携带腰带炸弹，企图制造自杀式袭击。但声明没有指出这些恐怖分子所属的组织。

　　此外，埃及政府同日发布公报，宣布将全国范围紧急状态自即日起再次延长3个月，以保障“军队和警方可以采取一切必要手段应对恐怖分子的致命威胁”。


　　《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）
(责编：袁勃)
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