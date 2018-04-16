叙利亚军方宣布全面收复东古塔地区

本报大马士革4月15日电 （记者李潇）叙利亚军方14日发表声明，宣布全面收复大马士革东郊东古塔地区。

声明说，随着最后一批反政府武装撤离东古塔地区杜马镇，政府军现已全面解放东古塔，“军方取得重大胜利，整个东古塔地区的恐怖主义被清除”。

声明说，目前拆弹小组正在清除武装分子留在广场和街道上的爆炸物，为下一步政府军进驻及民众返乡做准备。军方在杜马发现了大量地道和武器弹药制造场所，还发现一些粮仓，储存着本应分发给民众的食物。

《 人民日报 》（ 2018年04月16日 21 版）

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