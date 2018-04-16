观察中国发展道路的重要窗口（国际论坛·外国人读《习近平谈治国理政》）

这是一本充满理论创新并指引实践创新的巨作，对整个世界来讲也是一部经典之作

我经常对身边的朋友和同事说，如果有什么书籍能让你清晰地理解当前中国发展的道路和方向，应该没有比《习近平谈治国理政》更好的选择了。

作为当今世界最具影响力的领导人的著作之一，《习近平谈治国理政》第一卷和第二卷在海外持续热销，在全球范围内“圈粉”无数，从政要、学者到普通民众，刮起一阵阵学习旋风。为什么此书会如此受欢迎？一方面是因为从中可以窥见中国领导人治理这个世界第二大经济体的奥秘，另一方面也凸显了中国在世界舞台上魅力的提升。

中国发展越来越好，为世界经济提供了巨大机遇。当前全球经济复苏仍然乏力，增长动力不足，贸易和投资低迷，而全球性挑战更加剧了世界经济的不确定性。在此大背景下，世界各国对发展有着更加强烈和急切的渴望与期待。作为世界第二大经济体，中国已经成为世界经济的重要利益攸关方和主要贡献者，并且始终保持着世界经济火车头的态势。中国的开放和发展为世界提供了巨大的机遇，因此越来越多的人希望通过《习近平谈治国理政》了解中国发展、学习与中国合作的方式，自然也是情理之中。

中国道路越走越宽，为其他渴望发展的国家提供了借鉴。中国是世界上最大的发展中国家，改革开放仅仅40年就创造了巨大的发展奇迹，解决了一系列困扰世界的发展难题。中共十九大报告指出，中国特色社会主义进入了新时代，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。可以说，《习近平谈治国理政》是一个观察和感知当代中国发展方式和发展道路的重要窗口，从中既能看到中国对历史的继承，也能看到习近平主席对理论的创新。

中国创造越来越多，为世界提供了更多的公共服务和公共产品。虽然目前《习近平谈治国理政》第二卷还没有波兰语版本，但我在第一时间就阅读了英文版，里面有非常多的篇幅谈到了中国特色大国外交、“一带一路”倡议和人类命运共同体。这是新时代中国在国际关系领域的巨大贡献。习近平主席对“一带一路”倡议的构想和建设思路让我受益颇深。波兰是“一带一路”的重要节点国家，也是“一带一路”倡议的积极参与者。希望两国能在“一带一路”建设中实现更多更广更深的交流，惠及两国人民，造福沿线国家。

对于很多像我一样，希望更多地观察中国、了解中国、学习中国的读者来说，《习近平谈治国理政》是一本充满中国智慧、中国方案和中国理念的书。从更广的层面来看，这是一本充满理论创新并指引实践创新的巨作，对整个世界来讲也是一部经典之作。（作者为波兰媒体协会董事会主席）

(责编：袁勃)