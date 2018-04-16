“对外开放为更多国家和民众带来福祉”

“海南要高举改革开放旗帜，创新思路、凝聚力量、突出特色、增创优势，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。”在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，习近平总书记郑重宣布党中央支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。“形成更高层次改革开放新格局”，成为海南等经济特区乃至整个中国新的奋斗目标。接受本报记者采访的外国专家学者认为，中国积极扩大开放，公布了一系列加快对外开放的新举措，将为世界经济发展带来重要机遇。

彰显负责任大国担当

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平总书记对世界的庄重承诺掷地有声。

当前，全球经济复苏仍面临严峻挑战，各种矛盾、纠纷层出不穷，经济全球化是任何人都改变不了的发展趋势。“习近平主席关于扩大开放的讲话和承诺对进一步深化中国与各国的经贸合作，推动经济全球化进程，具有重要的指导意义和积极的促进作用，彰显了负责任大国的使命与担当。”乌兹别克斯坦世界经济和外交大学现代冲突和安全研究室主任乌卢格别克·哈桑诺夫对记者说。

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫认为，在全球性问题不断增多的背景下，中国对外开放的步伐不断加快，这顺应经济全球化的潮流，符合时代的要求。从全球范围看，坚持对外开放，奉行互利共赢的开放战略，遵守和维护世界贸易规则体系，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，能让经济全球化更有活力、更加包容、更可持续，让更多人共享经济全球化的好处，这也充分体现中国作为一个负责任大国的担当。

“中国用40年的发展成就告诉世界，只有不断开放才能促进经济发展。当今世界各国相互依存度越来越高，发展高度融合，关起门来不仅无法独善其身，还会丧失宝贵的发展机会。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇对本报记者说。在他看来，习近平主席对世界经济发展形势的判断十分准确，也向世界展示了开放的决心，“取得辉煌成就的中国并未关起大门，而是把开放的大门开得越来越大，与世界各国分享成果，共同发展”。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯对记者表示，中国通过“一带一路”倡议等切实举措惠及其他国家，并让其他国家参与到构建人类命运共同体的进程中，共创繁荣，共享发展。

引领经济全球化进程

“习近平主席的一系列重要宣示，让世界对中国在国际多边贸易体系中发挥的作用有了更深刻的理解，中国倡导的以多边合作为主的共赢精神在讲话中展现得淋漓尽致。”韩国成均馆大学金融学教授安玉花认为，当前世界经济的增长引擎已转移到亚洲。作为亚洲大国，中国提出进一步扩大开放，是在世界经济面临诸多复杂挑战时的明确引领。“中国实行更加积极主动的开放战略，给世界经济吃了一颗‘定心丸’。”

耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇说，习近平主席的讲话一如既往地展现了中国对经济全球化和贸易自由化的承诺。正如习近平主席2017年1月在世界经济论坛年会上所传递的信息那样，中国对经济全球化核心原则的坚持，以及更充分参与具有高度竞争力全球市场的战略意愿坚定不移。虽然全球化带来了许多挑战和风险，但确实是实现共同繁荣的可持续的道路。“中国正在引领经济全球化进程。”

“中国已经成为经济全球化的引领者。”哈桑诺夫表示，中国顺应全球化趋势，多措并举，全面推动贸易和投资自由便利化，进一步扩大对外开放。中国积极捍卫国际贸易秩序的行动，符合绝大多数国家的利益，一定能够得到最广泛的支持。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文表示，中国用改革开放40年的成功经验，为全球经济发展问题带来解决方案。“在扩大开放的允诺上，中国也在付诸实际行动——降低汽车进口关税，大幅放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，进一步加强版权保护等。”

泰国开泰研究中心总经理张光潮说：“作为世界第二大经济体，中国始终坚持多边主义并积极推动全球化，可以说，开放的中国促进了经济全球化的发展，全球化的发展离不开中国的积极推动和不懈努力。”

继续同世界分享发展成果

以海南自由贸易港建设为契机，中国将继续扩大开放、加强合作，与世界共享发展机遇、共享中国改革成果。

在法国前总理拉法兰眼中，站在改革开放40周年历史节点，中国承诺“对外开放再扩大、深化改革再出发”，诠释了新时代中国开放包容、互利共赢的大国气度，彰显从容与自信。“习近平主席提出的一系列新的扩大开放措施，无疑将给包括法国在内的世界经济发展带来新机遇。”

“在贸易保护主义抬头、国际贸易形势日益紧张的大环境下，习近平主席的讲话向世界释放了一个明确信号，通过深化改革、扩大开放谋求自身和平发展的中国将继续同世界分享中国的发展成果。”巴基斯坦独立新闻社中国业务总监贾韦德·阿赫塔尔说。他表示，习主席的讲话增强了国际社会对经济全球化、贸易自由化的信心。通过放宽市场准入、吸引外资以及主动扩大进口，世界各国能更好地分享中国发展成果和机遇，而包括巴基斯坦在内的“一带一路”沿线国家将优先享受这一发展红利。

作为中国的近邻，泰国对于中国发展和开放所带来的机遇更是有着更加深刻的体会。张光潮表示，中国市场潜力巨大，深化对外开放对亚太地区乃至全球的贸易发展都具有巨大的推动作用。泰国的“东部经济走廊”计划正在对接“一带一路”建设，成为泰中经济合作的新亮点。前段时间泰国冷冻鸡获准出口中国，为泰国工厂带来巨大收入。中国主动扩大进口，也将给世界带来更多机遇，推动全球贸易的发展。

哈桑诺夫说：“一直以来，中亚各国在与中国的经贸往来中获得了实实在在的利益。相信中国不断深化对外开放将为合作开辟更广阔的空间，注入更强大的动力，为更多国家和民众带来福祉。”

日前在北京举行的中国—蒙古国商务论坛上，中蒙双方签订了多项合作协议。“受益于中国的开放政策，蒙古国社会经济取得长足发展。”蒙古国前驻外大使、中国问题专家巴雅尔呼教授在接受本报记者采访时说，习近平主席提出的扩大开放新举措为蒙古国发展提供了广阔的机遇，并将进一步推动“一带一路”倡议框架内“中蒙俄经济走廊”的发展进程。蒙古国支持本国“发展之路”与中国“一带一路”的战略对接。

（本报北京、阿拉木图、布鲁塞尔、墨西哥城、首尔、华盛顿、柏林、曼谷、伊斯兰堡、乌兰巴托4月15日电 记者王云松、李琰、周翰博、任彦、王骁波、马菲、吴乐珺、郑琪、冯雪珺、张志文、丁雪真、霍文）

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