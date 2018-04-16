对叙动武，美英法各有盘算

美国总统特朗普4月11日再次威胁对叙动武，并警告俄罗斯“准备好迎接发向叙利亚的导弹”，叙利亚上空战争疑云陡增。

与一年前美国单独对叙突袭不同，此次美国谋划与英国、法国统一行动，并得到积极响应。分析人士认为，三国此番联手谋划袭击，各有对现实和战略利益的盘算。

特朗普政府奉行“有原则的现实主义外交”政策，此次考虑对叙军事打击，正是其基于国际和国内的双重现实主义考量。

首先，从叙利亚局势发展上考量。近段时间巴沙尔政府在国内打击反对派的势头向好，逐渐掌握了战场主动权，而美国不愿看到巴沙尔政府扩大战果并巩固自己的地位。

其次，从美国在中东新战略上考量。根据新版《美国国家安全战略》报告，特朗普政府在中东地区有三大战略诉求：强化与盟友关系、优先遏制伊朗、借机打压俄罗斯在中东影响力。

最后，美国一些舆论还认为，威胁对叙动武，也出于转移国内政治压力的考量。目前特朗普依然面临“通俄门”调查的压力，其私人律师迈克尔·科恩的办公室、住所等9日突然遭到联邦调查局调查。特朗普可能会通过军事行动来转移舆论和压力。

法国总统马克龙11日对媒体暗示，华盛顿及盟友已经决定对叙利亚采取军事行动，只是在商讨更多行动细节。

自马克龙去年5月上台后，法国外交重回传统目标，即谋求独立自主和确保自身的世界大国地位。在叙利亚问题上，马克龙一改前任做法，展示积极务实色彩。

即将于本月下旬访美的马克龙，正面临国内工会罢工的压力。对于他来说，此时以叙利亚疑似化武事件为由，与美英联手发动一场速战速决的有限军事打击，直接收益是巩固盟友关系、缓解国内政治压力；而从长期看，也能彰显法国在中东地区的影响力，并能为推行地中海战略探路和布局。

英国首相特雷莎·梅10日先后与马克龙、特朗普通电话，协调如何集体应对叙利亚疑似化武袭击事件。首相办公室发表声明表示，国际社会必须对叙利亚化武事件作出反应，禁止化武使用，英国将和美、法密切协调。

英国在叙利亚问题上一直主张推翻巴沙尔政权，并且参与了对叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”武装的轰炸。

英国不愿在叙利亚问题上置身事外，除了出于打击恐怖分子的考量外，也是为了维持其在中东地区的影响力，保持昔日大国余威。在英国“脱欧”背景下，叙利亚问题也成为英国同美国、法国等增进盟友关系的契机。

(来源：新华社)

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