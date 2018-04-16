“一带一路”：“蛋糕”还要做大（环球热点）

图为“一带一路”贸易投资论坛分论坛现场。

曾繁强摄

推动“一带一路”建设，贸易投资合作是关键。

近日，由中国贸促会、中国国际商会、世界商会联合会共同主办的“一带一路”贸易投资论坛在北京举行，来自72个国家和地区的参会嘉宾汇聚一堂，共同畅谈如何依托“一带一路”建设，做大贸易投资的合作蛋糕。

贸易投资 成果丰硕

“自2013年至2017年，中国与‘一带一路’沿线国家货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过700亿美元，中国企业在沿线国家推进建设75个经贸合作区，上缴东道国税费达22亿美元，创造就业21万个。”

在“一带一路”建设中，贸易投资合作一直是一项重要内容。4年多来，自由开放包容的贸易投资合作在“一带一路”沿线扎实推进，成绩喜人。商务部副部长钱克明在论坛开幕式致辞中列举的上述一长串数据，就是对4年成果极具说服力的总结。

论坛上，来自各国企业、商协会和相关国际组织的代表纷纷分享了自己对于“一带一路”贸易投资合作成果的深刻印象。

让菲律宾工商总会永远名誉董事长蔡聪妙最为津津乐道的，是中国国家电网在菲律宾进行的4亿美元投资项目。

泛美开发银行副总裁圣地亚哥·莱维则用一组数据证明中拉贸易合作的潜力不可估量：2000年，中拉贸易额为100多亿美元；2017年，这个数字飙升到2600亿美元，上涨20多倍。

国家能源投资集团有限责任公司总经理凌文介绍了国家能源集团在印尼南苏门答腊投资建设的电站项目。目前，这一电站成功实现超低排放，成为全印尼的标杆电站。

“‘一带一路’为各国企业提供了一个相互接触的平台，我们可以在这个平台上寻求贸易合作和投资机会。”俄罗斯联邦工商会驻东亚地区代表处首席代表巴维尔·库德拉夫采夫在接受本报采访时表示，目前俄罗斯主导的“欧亚经济联盟”正与“一带一路”建设相对接，俄罗斯工商界都非常希望能借助“一带一路”平台，与中国展开更多互利互信的经贸合作。

“两路”并进 助力发展

“要想富，先修路”。这句中国老话用来解释“一带一路”如何带火沿线贸易投资往来，可谓恰如其分。

近年来，“一带一路”沿线基础设施建设大力推进，为贸易投资插上“翅膀”，让沿线国家合作的步伐迈得更快、更远。

据国家发展和改革委员会副秘书长周晓飞举例称，作为“一带一路”建设的重头戏之一，中欧班列累计开行7600多列，其中2017年开行突破3600列，通达俄罗斯、德国、西班牙、波兰等13个国家的41座城市。

“我们在成都设有一家生产笔记本电脑的工厂，以前通过海运，需要两周才能将产品运到欧洲，现在通过从成都出发的中欧班列，只需两天时间。”戴尔公司大中华区副总裁吴海亮说，这就是基础设施改善带给国际贸易最直观、最实在的益处。

中老铁路、中泰铁路、蒙内铁路、喀喇昆仑公路……这样沿着“一带一路”已经建成或是正在建设的基础设施项目还有很多。

更值得关注的是，如今，“致富的路”不仅仅是一条条肉眼可见的公路、铁路。在2017年“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，中国国家主席习近平指出，“我们要坚持创新驱动发展，加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。”

很快，一条无形却拥有更多触角的“数字丝绸之路”正在逐渐成型，蜿蜒伸向远方。2017年11月，中国电子商务公司阿里巴巴在马来西亚雪邦启动世界电子贸易平台（eWTP）。阿里巴巴集团全球化业务战略规划部资深总监萨米在论坛上介绍，这一电子贸易平台创建的初衷正是落实“数字丝绸之路”建设理念，让各国中小企业能够更加便利地参与到全球贸易当中。

对此，伊朗工商矿产农业协会第一副主席彼得拉姆·索尔塔尼认为，阿里巴巴创建的世界电子贸易平台是一个很好的例子，将为“一带一路”沿线国家的电子商务往来带来宝贵机遇。

共商共建 共享共荣

作为拉动世界经济增长的重要引擎，贸易和投资在“一带一路”建设中的作用日益凸出。随着“一带一路”建设不断推进，如何进一步促进贸易投资合作，更好地实现贸易畅通与资金融通？

圣地亚哥·莱维认为，对于“一带一路”建设的讨论不能仅仅停留在硬件层面，还应致力于消除壁垒，使得沿线国家能够更好地开展贸易。

彼得拉姆·索尔塔尼则认为，在为贸易往来“架桥铺路”的同时，还可推动发展“一带一路”的航空联系。“空中网络也是‘一带一路’这块‘七巧板’中的重要一块，能够促进商贸往来更加灵活便利。”

纷繁多样的建议背后是一个不约而同的共识——“一带一路”，贸易投资合作未来可期，意义深远。

钱克明指出，“推进‘一带一路’经贸合作就是顺应经济全球化发展大势，维护和发展开放型市场经济，为各方搭建最广泛的国际合作平台。”他表示，中国将积极创新贸易投资合作方式，实施“一带一路”合作行动计划，打造一批综合效益好、带动作用好的丝路明珠，积极发展丝路电商，帮助相关国家发展。

“‘一带一路’是当今全球最具知名度、最有潜力的平台，在这一平台展开经贸合作前景十分广阔。”巴维尔·库德拉夫采夫说。

(责编：袁勃)