钟山部长与日本经济产业大臣世耕弘成举行会谈

新华社东京4月15日电（记者马曹冉）4月15日，中国商务部部长钟山在日本东京会见日本经济产业大臣世耕弘成。

钟山表示，中共十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为指导思想，制定了全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图。按照中共十九大部署，中国将推动形成全面开放新格局，共同构建人类命运共同体。习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上宣布了中国扩大开放的重大举措，这必将为中日两国经贸务实合作带来更大发展机遇。

钟山指出，去年11月，两国领导人就改善和发展中日关系达成重要共识，中日经贸合作呈现企稳回升态势。2017年双边贸易重返3000亿美元规模，日本对华投资加快回升，中国对日跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式投资增多，访日中国大陆游客超过730万人次，比上年增长15%。今年是中国改革开放40周年，也是中日和平友好条约缔结40周年。双方应共同落实好两国领导人共识，发挥中日经贸合作“压舱石”和“推进器”的作用，充分利用两国在高质量发展方面的巨大合作空间，加强重点领域务实合作，引领双边经贸关系提质增效升级。

钟山就深化中日贸易投资合作提出六点建议。一是积极落实两国领导人就中日开展“一带一路”框架内第三方市场合作的重要共识；二是共同以实际行动支持多边贸易体制，坚决反对贸易保护主义；三是加强双方在高端制造和创新等领域合作；四是邀请日方参加首届中国国际进口博览会；五是加强双方服务贸易合作；六是加快推进中日韩自贸区谈判，努力尽早达成现代、全面、高质量、互惠的RCEP协定。

世耕弘成表示，日方高度赞赏习近平主席在博鳌亚洲论坛上提出的重大开放举措，愿和中方一道探讨共同开发第三方市场，深化高端制造、服务贸易等领域合作，努力推进中日韩自贸区谈判，力争推动RCEP谈判年内取得实质性进展。日方愿意积极维护多边贸易体制，认为贸易保护措施对各方均没有好处，愿同中方加强在世界贸易组织框架下的合作。日方将积极组织日本企业参加中国国际进口博览会，预计展览面积将达10000平方米。

中国商务部副部长高燕、日本经济产业审议官柳濑唯夫等陪同会见。

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