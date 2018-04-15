金正恩会见中联部部长宋涛

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩14日在平壤会见中联部部长、中国艺术团团长宋涛。

金正恩转达他对习近平总书记的亲切问候。金正恩表示，不久前，我对中国进行历史性访问，同习近平总书记举行富有意义的会谈，达成重要共识，取得丰硕成果。在朝中关系迈向新的更高阶段的重要时刻，习总书记派中联部宋涛部长率高水平、大规模的中国艺术团来朝鲜，充分体现出习近平总书记对落实我们所达成共识的高度重视和对朝鲜人民的友好情谊。

宋涛向金正恩转达了习近平总书记的亲切问候。宋涛表示，习近平总书记同金正恩委员长的历史性会晤掀开了中朝关系的新篇章。我率中国艺术团来访，旨在落实两党最高领导人重要共识，弘扬中朝友谊，推动两党交流合作，促进文化艺术交流。

双方就加强中朝两党两国交流合作和共同关心的国际和地区问题交换了意见。金正恩表示希望全面加强两党两国各个领域的交流合作，学习借鉴中国党的经验。宋涛表示愿与朝方一道，落实好两党最高领导人重要共识，为推动新时期中朝关系不断发展、增进两国人民福祉、维护半岛和平稳定作出贡献。

当晚，金正恩和夫人李雪主为中国艺术团举行盛大欢迎招待会，朝鲜劳动党中央政治局常委、中央副委员长、组织指导部部长崔龙海和宋涛在招待会上分别致辞。当天下午，李雪主在平壤主体音乐艺术发展馆剧场观看了中国艺术团演出的芭蕾舞剧《吉赛尔》，对中国艺术家们的精彩演出给予高度评价，对艺术团为朝中友谊做出的贡献表示感谢。

崔龙海，朝鲜劳动党中央副委员长金英哲，朝党中央第一副部长金与正等观看演出，并出席招待会。中国艺术团抵达时，李洙墉、金与正及朝各界群众在机场迎接。金与正还到艺术团驻地看望。

14日上午，宋涛同李洙墉举行了工作会谈。

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