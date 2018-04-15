西班牙村庄举办涂鸦赛 呼吁关注农村人口衰退 

新华社马德里４月１４日电（记者郭求达）位于西班牙中部卡斯蒂利亚拉曼查自治区的村庄德列韦斯１４日举行了一场别开生面的涂鸦比赛，旨在通过媒体宣传唤起政府和公众对当地农村人口衰退问题的关注。

当天中午，一贯平静的德列韦斯突然热闹起来——村民扶老携幼，走出家门，好奇地围观一个个手持喷漆罐的青年人在村里的几面墙壁上喷洒色彩。宫殿、盔甲、士兵……各种鲜活的形象一个接一个地出现在大家眼前。

“我们的村子环境优美、生活惬意，但人口衰退问题让人担忧，”德列韦斯村村长佩德罗·林孔对记者说，“上世纪７０年代，村里有超过１２００名居民，而现在常住人口只剩３９０人了，年轻人大多搬到城市，村里老龄化越来越严重。现在每年有１０至１５名老人去世，但新生儿有一两个就不错了！”

林孔说：“其实很多人喜欢这里，并不想搬走，但是村里没有产业、没有工作，如果政府能帮助我们发展交通、招商引资，我相信这里的人口会很快回升的。”

本次涂鸦比赛吸引了西班牙全国多地近２０名艺术家和涂鸦爱好者参与，比赛的主题是“古罗马”。参与活动策划的旅游咨询师安东尼奥·洛佩斯说：“历史上，德列韦斯村附近曾有一座古罗马城市，近两年还有相关考古发现。以‘古罗马’为涂鸦主题，也是希望大家能了解当地的历史文化积淀。”

(责编：燕勐、杨牧)