原标题：特朗普赦免前“特工门”涉案人员利比

新华社华盛顿４月１３日电（记者孙丁）美国总统特朗普１３日签署赦免令，赦免曾卷入中央情报局特工身份泄密案的前副总统切尼办公室主任刘易斯·利比。

这是特朗普就任总统一年多来签署的第三份赦免令。他在声明中说，虽然自己并不认识利比，但是多年来他一直听说利比遭到一名特别检察官的“不公平对待”。

根据美国宪法，总统有权对违反联邦法律者实施赦免。

利比当天发表声明，对特朗普作出赦免决定表示感谢。

多名国会民主党人士则对特朗普赦免利比表示不满。国会众议院少数党领袖南希·佩洛西直言，此举显示出特朗普对法治的蔑视。

有分析指出，特朗普是想借此向接受“通俄门”调查的人员释放信号——如果他们拒绝配合特别检察官调查，将会受到保护。

对此，特朗普高级顾问凯莉安妮·康韦否认特朗普赦免“特工门”涉案人员的决定是在向“通俄门”调查证人释放某种信号。

“特工门”始于２００３年７月。前美国外交官约瑟夫·威尔逊指责布什政府为获得公众支持发动伊拉克战争而故意使用虚假情报。此后不久，威尔逊妻子瓦莱丽·普莱姆的中央情报局特工身份被媒体曝光。时任总统布什的政治顾问卡尔·罗夫和副总统切尼办公室主任利比涉嫌泄密。

２００５年１０月，利比被调查“特工门”的特别检察官帕特里克·菲茨杰拉德以“妨碍司法”“作伪证”等罪名起诉。２００７年３月，利比被判罪名成立。同年６月，利比被判入狱服刑３０个月，刑满察看两年及罚款２５万美元。同年７月，时任总统布什免去利比３０个月监禁。

特朗普多次否认２０１６年总统选举期间存在任何“通俄”行为，称相关调查是针对他个人的政治迫害。“通俄门”调查现由特别检察官罗伯特·米勒主持。多名前特朗普竞选团队成员或政府官员已经受到起诉，其中已有人员认罪并配合调查。

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