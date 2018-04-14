原标题：俄国防部：化武袭击叙杜马镇视频系摆拍 英国参与其中

当地时间4月13日，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫在莫斯科表示，俄方已有证据证明在叙利亚杜马镇发生的所谓“化学武器袭击”的视频是摆拍的，英国直接参与其中。

科纳申科夫在当天举行的新闻发布会上说，正是这一视频让西方国家得出杜马镇遭化学武器袭击的结论。“这是有计划的挑衅，其真正目的是误导国际社会，挑起美国对叙利亚进行导弹打击”。

科纳申科夫说，俄方已找到了视频当事人。他们已说出视频是如何拍摄的。

据科纳申科夫介绍，两名在视频中出现的医务人员在杜马镇医院的急诊室工作。据他们所说，视频中被送入医院的伤者没有化学武器中毒的迹象。但当他们在对伤者进行治疗时，医院中突然进入一些携带摄影设备的不明身份者。这些人大喊房中所有人都被化学武器所伤，同时开始用水管清洗伤者。在恐慌中，病房中的病人及家属也开始互相用水冲洗。在一切都被拍了下来后，这些人就离开了现场。

科纳申科夫当天播放了两名当事人讲述视频拍摄过程的片段。

此前，美国等西方国家指责叙政府军对叙杜马镇使用了化学武器并造成了平民伤亡。美国表示，不排除与多国联合对叙利亚实施军事打击。

对于西方国家的说法，叙、俄双方均予以否认。

据国际文传电讯社消息，当天俄常驻联合国代表涅边贾表示，美、法、英三国不要把世界局势推向危险边缘，应寻求和平解决叙利亚危机的途径。对于叙境内可能使用化学武器的情况，只有联合国安理会才有权做出措施。

涅边贾同时说，禁止化学武器组织的专家团已在叙利亚展开调查。俄方希望调查是独立公正的。

据俄新社消息，当天普京已与法国总统马克龙通电话，讨论叙利亚局势。(记者 王修君)

(责编：刘洁妍、杨牧)