原标题：数据泄露波及270万人 欧洲议会再邀扎克伯格发言

中新网4月14日电 据外媒报道，欧洲议会新闻处表示，欧洲议会决定再次邀请社交网络巨头——“脸书”(Facebook)的创始人兼首席执行官马克·扎克伯格，就有关欧盟国家用户个人数据泄露程度的调查回答议员提问。

当地时间4月10日，美国社交媒体平台脸书的首席执行官马克·扎克伯格在美国参议院司法委员会和商业、科技和运输委员会举行的联合听证会上作证，并就脸书数据被滥用等问题道歉。 中新社记者 邓敏 摄

欧洲委员会此前收悉脸书公司确认函，信中指出欧洲用户数据被英国剑桥分析公司利用。据欧盟执行委员会局部估计，数据泄露丑闻或已波及超过270万名欧盟公民。

欧洲议会代表表示，议会政治团体领导人决定再次向扎克伯格发出邀请，但未说明具体时间。

报道称，欧洲议会议长安东尼奥·塔亚尼起初邀请扎克伯格亲赴议会发言。脸书方面提出派公司副总裁乔尔·卡普兰代为出席，但遭欧洲议会拒绝。

美国《纽约时报》此前报道，剑桥分析公司在竞选期间与美国总统特朗普合作，非法获取5000万脸书用户的信息。根据收集到的信息，研究人员评估了选民的政治偏好，并直接按照其兴趣向选民投放广告。美国马萨诸塞州总检察长希莉宣布，开始就脸书与剑桥分析公司的关系展开调查。

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