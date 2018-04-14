原标题：叙就化武疑云警告：西方如攻击 将别无选择对抗

中新网4月14日电 综合报道，叙利亚13日在联合国发出警告，如果西方国家采取军事行动，叙利亚将“别无选择”捍卫本国安全。

据报道，叙利亚驻联合国大使巴沙尔·贾法里告诉安全理事会：“这并非威胁，这是保证。”

联合国秘书长古特雷斯也指出，世界强权间紧张加剧，恐导致在叙利亚“全面军事升温”。

古特雷斯促安理会“在这种危险情势下，采取行动反应”。

日前，叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区据称发生“化学武器袭击”事件。美国等西方国家指责叙政府军使用了化学武器，并造成了平民伤亡。美国表示，不排除与多国联合对叙利亚实施军事打击。对于西方国家的说法，叙、俄双方均予以否认。

美国总统特朗普9日表示，美方在军事上有很多应对选项，将在24至48小时内决定如何回应。特朗普11日再次威胁对叙动武，美国还谋划与英国、法国统一行动。

叙利亚外交部11日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为，指出没有证据支撑的“化学武器袭击”是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

当地时间4月13日，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫在莫斯科表示，俄方已有证据证明在叙利亚杜马镇发生的所谓“化学武器袭击”的视频是摆拍的，英国直接参与其中。俄常驻联合国代表涅边贾表示，禁止化学武器组织的专家团已在叙利亚展开调查。俄方希望调查是独立公正的。

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