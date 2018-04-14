原标题：一中吉合资企业遭纵火 吉总理：严惩肇事者

中新社阿斯塔纳4月13日电 (记者 文龙杰 程勇)中新社记者12日从中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆获悉，一家已停工的中吉合资黄金冶炼厂当地时间11日遭吉当地居民纵火，事件造成3名吉当地警察和1名居民受伤，现场无中国工人，无中方人员受伤。

中国驻吉大使馆敦促吉方调查真相

该企业位于吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德州托古兹托罗区，主营矿石开采和选取。事件发生后，中国驻吉大使馆向吉外交部提出交涉，敦促吉国高度重视该事件，采取切实措施，保护中国公民在吉合法权益及财产、人身安全，要求吉方尽快调查事情真相，严惩肇事者。

同时，中国驻吉大使馆也向吉内务部表示了对此事的关切。中国驻奥什总领馆已于12日赶到涉事企业所在地开展相关工作。

据中国驻吉大使馆消息，目前已经获得吉方对此事件的积极反馈。吉外交部表示，已经获悉中国驻吉大使馆对事件的关切，会全力控制事态的发展，切实保护中国公民在吉国投资的合法权益。目前，事态已经得到平息。

中国驻吉使馆表示，将继续密切关注事件后续调查进展，尽一切努力维护在吉中国投资者的合法权益。

吉国政要：严惩肇事者

吉总理伊萨科夫11日已责成内务部彻查事件，严惩肇事者。同时呼吁当地居民保持理智，通过合法渠道反映诉求和问题。

伊萨科夫12日解除了事发所在区区长伊季利索夫的职务，并责成吉国家工业、能源和矿产资源委员会核查该项目的内部审批情况。

吉议会也对此事表示关切。吉议长茹马别科夫要求政府惩办不作为的当地官员。另据吉当地媒体报道，部分议员认为该事件有损吉尔吉斯斯坦的国际形象，破坏了国家投资环境，要求政府采取措施，避免类似事件发生。(完)

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