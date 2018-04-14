“中国的友谊和帮助永远不会被忘记”

4月12日，由中国政府向联合国儿童基金会提供的指定用途资金援助项目完成签字仪式在儿基会驻黎巴嫩代表处举行，此项目旨在帮助在黎巴嫩的叙利亚难民。中国驻黎巴嫩大使王克俭与儿基会驻黎巴嫩代表塔尼娅·沙皮萨分别代表中国政府和儿基会签署了相关文件。

在交接仪式上，沙皮萨衷心感谢中国政府和人民对儿基会的大力支持，表示中方提供的援助及时、有效。她说，由中方提供的100万美元援助，帮助了8万余名叙利亚难民儿童获得了学习用品，还使在黎巴嫩最艰苦地区的600余名叙利亚难民儿童获得过冬衣物。未来，儿基会希望继续与中国政府合作，推动人道主义事业的展开。

王克俭在讲话中表示，中国政府2017年积极为在黎巴嫩的叙利亚难民儿童提供过冬衣物和学习用品，该援助项目是落实中国领导人此前有关承诺的具体行动。中方的援助有助于缓解在黎巴嫩的叙利亚难民人道状况。一直以来，中国政府与儿基会就此进行了良好合作。中方愿继续为缓解叙难民人道状况，并为推动叙利亚问题早日实现政治解决付出不懈努力。

自2011年3月叙利亚危机爆发以来，在黎巴嫩的叙难民儿童人数不断增加。2017年2月，中国政府与儿基会签署援助协议，旨在帮助在黎巴嫩的叙利亚难民。在2016年9月举行的联合国难民会议上，中国政府承诺向有关国家和国际组织提供1亿美元的人道主义援助。其中，包括向联合国儿童基金会提供100万美元，用于援助叙利亚难民，以帮助他们克服困难。后经联合国儿童基金会建议，决定将这项援助定向用于为在黎巴嫩的叙利亚难民儿童提供学习用品，以帮助他们尽快恢复学业，减少战争带给他们的负面影响。

据联合国难民署报告显示，目前身处黎巴嫩的叙利亚难民已近150万，其中70%生活在贫困线以下，联合国发放的现金援助是他们唯一的收入来源。据统计，目前有超过1300万叙利亚难民在周边国家寻求庇护，叙利亚难民已成为全球最大的难民群体。本报记者2017年内数次赴黎巴嫩采访，在叙、黎边境地区和黎首都贝鲁特等地，都目睹了大量在黎的叙利亚难民儿童处于较为困难的生活和学习状况。当地政府多个职能部门和众多国际组织长期致力于为难民和学龄儿童改善生活状况，而中国在其中发挥了重要作用。

叙利亚国内政治评论人士奥马尔对本报记者表示，“中方在叙利亚问题上一贯秉持公正客观的立场，同时积极与联合国框架内的相关国际组织密切合作，为叙利亚提供了医疗、教育、粮食和计算机等各类人道主义援助，充分展现了负责任大国的形象和国际道义担当，叙各界对来自中国的友谊和帮助永远不会被忘记”。

（本报大马士革4月13日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月14日 07 版）

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