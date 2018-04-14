4月13日，以“新时代的中国：与世界携手 让河南出彩”为主题的第十二场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行。来自全球150多个国家的驻华使节、国际组织驻华代表及工商界代表、中外专家学者和媒体记者等500余人出席了此次推介活动，共同领略中华文明的重要发源地——中国河南省灿烂悠久的文化与日新月异的发展。

运用AR技术的“昂首迈进新时代·河南成就展”展区，展示牡丹画、剪纸、贾湖骨笛、汴绣等的传统文化展区，展示河南跨境贸易的“买全球、卖全球”展台……昔日的河南拥有中国的文字之源、科技之源、思想之源，今日的河南日益开放和自信，同世界的联系越来越紧密。

“给我剪只兔子！”“我要剪朵牡丹！”在剪纸展台，90后的洛阳市非物质文化遗产代表性传承人畅杨杨身边围满了中外嘉宾。他一边介绍，一边不停地进行剪纸创作。来自巴基斯坦黎明电视台的记者艾迪哈吉·哈桑认真观看了剪纸过程，他对记者感叹道：“中国每个地域的文化都是独特的，河南文化让我十分感兴趣！”

国务委员兼外交部长王毅表示，近年来，河南依托开放互联，形成了海、陆、空、网“四位一体”的物流通道体系，成为“一带一路”交汇处的重要中转站。随着共建“一带一路”的全面推进，河南将同世界越来越紧密地连接，实现更高层次的互利和共赢。

河南省委书记王国生在致辞中表示，4年前的春天，习近平总书记两次到河南考察指导，给了我们方向和动力，激发全省人民撸起袖子加油干，今天的河南日新月异，老百姓的日子一天比一天好。

古都洛阳是“丝绸之路”在中国的重要一站。今天，河南与世界的联系越来越密切、交流越来越频繁，打造了以中欧班列为主要依托的陆上丝绸之路、郑州—卢森堡航线为主要依托的空中丝绸之路，以及以跨境电商为主要依托的网上丝绸之路。河南省省长陈润儿表示，“我们将深入贯彻落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛开幕式上的重要主旨演讲精神，乘着中国继续开放的东风，利用河南连接世界的三条‘丝绸之路’，深化各领域交流合作，与大家携手打造互利共赢的‘利益共同体’。”

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”新时代的河南正以更具吸引力的政策、更加友好的营商环境，广迎四海宾客，共商合作大计，打造全方位的对外开放新格局。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫、卢森堡驻华大使俞博生、埃塞俄比亚驻华大使伯哈内、智利驻华大使乔马里在推介活动上先后致辞。他们积极评价习近平主席在博鳌亚洲论坛年会上发表的重要演讲，高度赞赏习近平主席提出中国进一步扩大对外开放的重大举措，充分肯定本国与河南各领域合作成果，期待与河南在“一带一路”框架下，推进双方友好往来和互利合作再上新台阶。

斐济驻华使馆参赞锐迪什·辛格对本报记者说，他之前从未去过河南，但今天的活动让他对河南省的经济、文化、历史等各方面有了全方位的认识。“希望今后加强与河南省的交流合作。”

《 人民日报 》（ 2018年04月14日 07 版）

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