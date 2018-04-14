奥地利为世界做了好示范（专家解读）

据奥地利《新闻报》报道，奥地利总统范德贝伦率领总理库尔茨和多位部长近日访问中国。会谈后，双方发表了《中国和奥地利关于建立友好战略伙伴关系的联合声明》。奥地利与中方签署30项经济协议，总额达15亿欧元，涉及150家奥地利企业。

德新社报道称，奥地利领导人正在中国打造两国在贸易、运输和环境等领域更紧密的关系。

据“德国之声”报道，这是奥地利外交史上最大的访问团。中国是奥地利在欧盟之外的第二大贸易伙伴。奥地利将于今年7月轮任欧盟主席国，预计将在任期内聚焦欧盟与中国的关系。

近期，美国抡起贸易保护主义大棒，欧洲也在其打击范围内。奥地利总统、总理此时共同访华，在满足奥地利自身发展需求、带动中欧深化合作及促进世界贸易体系健康发展等方面均意义重大。

奥地利人口少，传统产业结构单一，市场容量小，对国际贸易与投资依赖度较高。中国是奥地利在亚洲最大的贸易伙伴，2017年双边贸易额达83.9亿美元。奥地利政府与中国开展合作是其必然需求。此外，奥地利地处东西欧之间，“两边都不靠”。目前，中国与西欧传统发达经济体签订合作协议，同中东欧新经济体开展“16+1合作”计划，都已形成有效机制。奥地利希望发挥其能源、环保、电信等领域的独特优势，摆脱其在中欧合作中相对滞后的位置。

在贸易保护主义甚嚣尘上之际，中国坚持推动全球化进程向前发展，并且主张自由贸易，这对整个欧洲都有很强的感召力。

近10年，中欧关系进入共同利益深度融合阶段。中国已经超越美国，成为众多欧洲国家在欧盟以外最大的贸易合作伙伴。此外，近年来中国提出“16+1合作”“一带一路”倡议等长远规划，中国领导人也在博鳌亚洲论坛2018年年会上提出中国要进一步扩大开放，这些积极信号都使中国对欧洲的吸引力在原有基础上不断上升。

而作为传统贸易伙伴，美国以钢铝关税“讹诈”欧盟，双方投资纠纷也越来越多。在这样的背景下，欧洲必须寻找更可持续的经济合作伙伴和市场，中国无疑是最可靠的选择。

然而，在逆全球化及保护主义浪潮上升的关头，一些欧洲国家仍在徘徊和犹豫。

部分欧洲国家采取措施争取豁免，甚至考虑与美国联手对付中国。这时恰恰是对欧洲国家勇气和智慧的考验。欧洲应该认识到，利用短期的所谓“寻求豁免”的手段，不能解决美欧之间的经贸问题，甚至还会“激励”美国继续使用经贸方面的“讹诈”手段来获取单方面利益。

作为欧洲发达经济体，奥地利领导人此次访问中国给其他欧洲国家作出了强有力的示范。奥地利明确提出支持“一带一路”建设，愿意与中国加强合作，同时推动奥地利“工业4.0”与“中国制造2025”对接，这对其他欧洲国家会产生很强的带动作用。

总之，中欧双方既要更好地坚定共识、站稳立场，坚持向前推动自由贸易和全球化进程，也要巩固共识，开展更多建立在高度互信和坚持双赢原则基础之上的合作。

（丁 宁采访整理）

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