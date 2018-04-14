中国大开放 全球大利好（国际论道）

漫画：打造好环境

翟桂溪作（新华社发）

站在改革开放40周年的重要节点，中国继续扩大开放的强音再次震动国际社会。

在刚刚结束的博鳌亚洲论坛2018年年会上，中国国家主席习近平发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，向世界宣布中国扩大开放的重大举措，展示中国愿与各国合作共赢的坚定决心。这个血液中流淌着改革开放基因的全球第二大经济体，将为世界发展贡献更大动力。

开放自主

日前，在关于习近平博鳌亚洲论坛主旨演讲的报道中，《日本经济新闻》特别强调了这样一个细节：在习近平关于“经济全球化是不可逆转的时代潮流”、“中国坚持对外开放的基本国策”等表态后，联合国秘书长古特雷斯、新加坡总理李显龙等人在座的会场马上被巨大的掌声淹没。“倡导坚持自由贸易的中国将赢得更多支持”。

最近，中国响亮的开放新承诺“霸屏”国际舆论场。“阿拉伯新闻网”认为，习近平在博鳌的演讲是对中国扩大改革开放的政策宣示，其中既有宏观扫描，也有具体措施。

《日本经济新闻》指出，演讲没有高调批评近来挑起贸易摩擦的美国特朗普政府，而是坚持积极说明自身的市场开放政策，展现出作为维护自由贸易的领导者风度。

在中国展示开放姿态之后，此前一直叫嚣要打“贸易战”的美国调门降低不少。“美国之音”11日称，虽然中国领导人在演讲中没有提到美国及美国总统特朗普，但特朗普还是对这一演讲作出反应。当地时间4月10日，特朗普在社交网站发文称，非常感谢习近平主席有关关税和汽车壁垒的讲话以及他对知识产权和技术转让的开明看法。

不过，在外媒看来，中国此次宣布扩大开放的重大举措与当前中美经贸冲突并无关系。

英国《每日电讯报》刊文指出，中国的任何对外开放举措都是作为自主决定提出来的，而且是考虑到中国的经济增长形势作出的长期规划，并非对美国发动“贸易战”威胁作出的条件反射般回应。

新加坡《海峡时报》则评论称，习近平的演讲与特朗普政府发出的好斗言论形成鲜明对比。中国领导人称将致力于开放本国经济，呼吁对话而不对抗，描绘出一幅有别于特朗普政府给出的景象。

措施务实

在习近平发表演讲后不久，英国广播公司网站迅速罗列出了中国承诺扩大开放的满满“干货”。可见可行的行动表，让世界看到中国的开放，也看到中国的务实。

埃菲社报道称，在博鳌亚洲论坛开幕式上，国际货币基金组织总裁拉加德对中国领导人展现的开放意愿表示欢迎，并特别称赞了习近平提出将加强知识产权保护。对于外资企业长期以来的诉求，拉加德认为，中国领导人的最新表态将有助于中国在知识产权保护方面取得进步。

美联社则尤为关注中国将大幅度放宽市场准入这一举措。该社称，确保放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施落地，这是美国最关心的部分。此外，中国领导人关于中国将降低汽车进口关税、加强知识产权保护和主动扩大进口等承诺，有助于避免中美贸易争端进一步恶化。

还有一些德媒直言，在当前美国一味用提高汽车关税“威胁”德国时，中国选择降低进口汽车关税，中美两国的立场形成鲜明对比。

对于中国领导人宣布的开放新举措，英国路透社称赞“让人印象深刻”。该社预测，2018年中国的改革力度将超过以往两年。

2017年，中共十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断。在不少外媒看来，习近平的这次主旨演讲将引领中国的开放进程进入新时代。法国《费加罗报》认为，中国将进入一个开放的新阶段，中国的一系列新举措展现了在面临保护主义威胁时的开放姿态，将对世界经济起到积极推动作用。

红利可观

4月10日，美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克在社交网站发布这样一条推文：“这是中国一项非常重要的举措，避免‘贸易战’将给所有国家带来好处。”

此言不虚。作为市场信心的晴雨表，全球股市的反应最为及时而真实。

据日本共同社报道，4月10日，日经指数攀升，收涨0.54%。对此，该社直言，习近平在当天的演讲中就贸易问题表示将在金融和汽车领域开放市场，这让市场上认为中美制裁交锋将对全球经济造成负面影响的警惕心理有所缓解。

俄罗斯“财经”网引述分析人士话称，习近平的演讲对投资者来说就像是“一曲美妙的音乐”。

事实上，中国继续扩大开放的坚定步伐，带给世界各国的将是远比这更为深远持久的红利。如美国CNBC财经频道网站刊文所言，中国领导人向世人展现了中国作为全球一大经济主力的大国视野，中国开放的举措将惠及世界各国企业和人民。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规在接受媒体采访时认为，即将于今年11月在上海举办的中国国际进口博览会和加强对知识产权的保护等，都是中国造福世界人民的具体措施。中国进一步扩大开放的举措将给外资企业带来很多商机。

不仅如此，中国做出的开放榜样，还将为全球带来一阵合作共赢的暖风，让世界各国在拥抱全球化和自由贸易时更具向心力。

“习主席的演讲为中美在世界贸易组织框架下创造了一个非常好的对话平台。这将是全球贸易系统的一个胜利，是远离日渐高涨的贸易保护主义深渊的重要一步。”美联社引述分析人士的话如是说。

《纽约时报》也认为，习近平在演讲中对各国尊重彼此核心利益、合作共赢等问题进行了论述，中国增长的自信和对全球贸易规则的支持为其他国家提供了与美国不同的“另一种选择”。

如今，一个自信而开放的中国，真诚地向世界张开怀抱，并收获世界的青睐与信任。榜样已有，美国是时候该学学了。

(责编：王吉全)