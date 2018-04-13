特朗普要求下属研究重新加入TPP可能性

新华社华盛顿４月１３日电（记者金旼旼 江宇娟）美国总统特朗普１２日在会见国会议员时表示，他已要求负责贸易政策的官员研究重新加入跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）的可能性。

当天特朗普会见了来自一些农业州的国会议员。共和党参议员本·萨斯在会见后对媒体说，特朗普已责成美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和白宫国家经济委员会主任劳伦斯·库德洛研究重新加入ＴＰＰ的可能性。

白宫新闻发言人林赛·沃尔特斯随后确认了这一消息。他说：“总统已要求莱特希泽和库德洛再次考虑是否有可能谈成更好的协议。”

不过有鉴于特朗普在一系列重大问题上立场经常随意逆转，美国媒体分析称，目前仍难确定特朗普这番表态到底有几分诚意。萨斯对此也表示谨慎，说“如果真的发生了，将是大新闻”。

去年１月，美国退出ＴＰＰ，并表示美国未来将寻求双边贸易协定谈判。此后，参与ＴＰＰ谈判的其他１１个成员国对原协定作出修改，形成“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（ＣＰＴＰＰ），并于今年３月初在智利首都圣地亚哥举行了协定签字仪式。

根据智利外交部公告，ＣＰＴＰＰ与ＴＰＰ在市场准入、贸易便利化、电子商务和服务贸易等方面均无差异，最大区别在于新协定冻结了旧协定中关于知识产权等内容的２０项条款。

签署ＣＰＴＰＰ的国家有日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁。根据智利外交部的数据，ＣＰＴＰＰ覆盖４．９８亿人口，国内生产总值之和占全球经济总量的１３％。

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