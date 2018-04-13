王毅与巴布亚新几内亚外长帕托举行会谈

人民网讯 据外交部网站消息，2018年4月13日，国务委员兼外交部长王毅在北京钓鱼台国宾馆与到访的巴布亚新几内亚外长帕托举行会谈。

王毅说，巴新是亚太大家庭的重要成员和国际地区事务的重要参与者。中国和巴新是共命运、齐发展的好朋友、好伙伴。建交42年来，两国关系发展硕果累累。近年来，在两国领导人达成的建立相互尊重、共同发展战略伙伴关系这一重要共识指引下，两国关系发展进入了快车道。中国支持巴新办好今年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，愿同巴新加强APEC框架下的协调合作。中方秉持真实亲诚理念和正确义利观发展同太平洋岛国关系，尊重岛国自主选择符合本国国情的社会制度和发展道路。中国与岛国相互尊重、相互支持。双方的互利合作是发展中国家之间的南南合作，不针对任何第三方。

王毅表示，今年是中巴新关系发展的关键一年。习近平主席11月将赴巴新出席APEC领导人非正式会议。双方应以此为契机，加快推进各层级、各领域交流，深化“一带一路”框架下合作，扩大在国际地区事务中的协调，共同维护多边贸易体制，推动两国战略伙伴关系发展迈入新时代。

帕托表示，巴新人民热切期待习近平主席今年11月赴巴新出席APEC领导人非正式会议。巴新高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国原则，愿同中方加强协调配合，筹备好年内重要高层交往，为双边关系发展提供更大助力。巴新反对“逆全球化”思潮和贸易保护主义的抬头，全力支持多边主义进程。巴新方感谢中方长期以来为巴新国家建设和应对自然灾害提供的宝贵支持，愿同中国一道，加快共建“一带一路”，积极推进各领域交流与务实合作，使之成为太平洋岛国地区“一带一路”建设的样板。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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