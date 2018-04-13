澳大利亚葡萄酒青睐中国市场

澳大利亚天鹅酿酒集团的酿酒师正在工作。 李锋摄

人民网阿德莱德4月13日电（记者李锋）日前，首届“醇·南澳”中澳葡萄酒行业论坛在位于南澳大利亚州首府阿德莱德的国家葡萄酒中心举行，来自中澳两国政府、行业机构和相关企业的约300人与会。论坛围绕中澳葡萄酒产业现状、合作前景及中澳贸易面临的机遇与挑战等议题进行了热烈研讨。

2017年中国自澳进口同比增长35.5%

前来出席论坛的澳大利亚联邦农业和水资源部助理部长安妮·拉斯顿告诉人民网记者，习主席在博鳌亚洲论坛开幕式上发表的主旨演讲中承诺，中国将出台一系列政策措施，进一步扩大对外开放，这给澳大利亚提供了更多发展机遇。

拉斯顿说，澳大利亚对良好的澳中关系感到骄傲，并期待两国关系能够实现进一步发展。澳大利亚已经从澳中经贸和投资合作中受益良多，相信今后会有包括葡萄酒在内的更多澳大利亚优质农产品进入中国市场。“中国市场对澳大利亚高端农产品的需求日益提升，澳中关系对澳大利亚来说也越来越至关重要”。

中澳互为重要的贸易伙伴，中澳经贸合作潜力巨大，前景广阔。根据中国海关统计，2017年中澳贸易总额同比增长了25.7%，达1277亿美元；其中自澳进口同比增长了35.5%，对澳出口增长了9.3%，中国已连续8年保持澳大利亚最大的贸易伙伴地位。一系列利好数据令在场人士感到振奋。

与经贸往来同步增长的还有两国间的人文交流。中国驻阿德莱德总领馆商务领事张伟在论坛上表示，中澳间共缔结了103对友好省州和友城关系，中澳航线已成为仅次于中美的第二大远程国际航空运输市场。随着两国间的航线数量不断刷新，中澳航空公司已连接17个中国城市和7个澳大利亚城市，每周有236个航班穿梭于两国之间。活跃的民间往来为双方的商业合作奠定了坚实基础。

澳葡萄酒占据中国市场1/4

作为世界主要葡萄酒生产国之一，澳大利亚有着得天独厚的气候条件、悠久的葡萄种植传统、成熟的葡萄酒质量监管体系和深厚的红酒文化积淀。多年来，葡萄酒和奶制品一样，始终都是澳农业对外出口的拳头产品。

近年来澳大利亚葡萄酒在中国表现优异。5年前，澳大利亚葡萄酒在中国仅占10%的市场份额，但2017年已经上升到25%。2017年，澳对中国大陆出口葡萄酒达到创记录的8.48亿澳元，对香港出口达1.18亿澳元，两者合计近10亿澳元，相当于澳大利亚每天有近270万澳元的葡萄酒出口到中国。

中国酒类流通协会会长王新国先生告诉在场嘉宾，澳大利亚葡萄酒受到中国消费者青睐，除了品质优良外，其中一个重要原因就是中澳自贸协定的签署，使澳葡萄酒关税迅速下降，2018年关税已经降至2.8%，2019年将实现零关税。

中国的葡萄酒市场具有广阔的增长前景。业内人士预计，随着生活水平的提高和人们饮食习惯的变化，5年内中国经常饮用葡萄酒的人口将从目前的不到5000万人增长到两亿人。随着中国市场逐步走向成熟，澳大利亚的品牌葡萄酒将成为最大受益者。

南澳是澳大利亚最重要的葡萄酒产地，澳大利亚出口至中国的葡萄酒有66%来自这里。随着澳大利亚的葡萄酒日益受到中国消费者的欢迎，作为红酒之都的南澳吸引了越来越多的中国企业的投资。据悉，张裕葡萄酒公司、泸州老窖等中国著名的酒类企业都在南澳投资控股酒庄，力图利用澳大利亚的优势资源，抢占中国高端葡萄酒市场的先机。

尊重市场和消费者是成功关键

与会人士认为，与传统的欧美等市场不同，中国的葡萄酒市场具有自身的独特性，而且竞争非常激烈。澳大利亚葡萄酒产业要想在中国市场站稳脚跟，获得更大市场份额，必须要努力去了解中国和中国消费者。对此，澳大利亚政府已经拨款1500万澳元，专门用于葡萄酒行业学习和拓展中国市场，以及更好地向中国游客展示澳大利亚的葡萄酒文化。

作为此次论坛主要赞助企业的澳大利亚天鹅酿酒集团近几年在中国市场异军突起，旗下的多个品牌葡萄酒畅销全国各地。仅去年一年，出口至中国的葡萄酒就多达300个集装箱，稳居同行业前列。该集团董事长李卫在接受人民网记者采访时表示，对于目的地市场和消费者的尊重是天鹅酿酒集团成功的关键。“我们针对中国市场特点推出了诸如生肖酒天鹅庄·大金羊、大金鸡、大金旺等系列产品，还与前澳大利亚驻华大使芮杰锐和中国著名的舞蹈家杨丽萍合作推出了特色葡萄酒天鹅庄·大使和天鹅庄·孔雀等联名葡萄酒。此外，我们的酿酒师还专门研究中国消费者的味蕾，将葡萄采摘适当后延，生产出更符合中国人对果香需求的葡萄酒‘天鹅庄1号’”。

对于天鹅酿酒集团的经营理念，澳大利亚著名的世界葡萄酒大师罗博?盖德斯深表赞同，他告诉人民网记者：“可以预见，中国市场对高品质葡萄酒的需求会继续上升，中国消费者对高端葡萄酒的理解也会更深入。澳大利亚葡萄酒要想深耕中国市场，从业人员就应该与中国消费者进行更多文化互动，要致力于澳大利亚葡萄酒的本地化，即赋予其中国文化内涵，使其符合中国人的饮食习惯，与中国传统实现共鸣。”

(责编：贾文婷、王欲然)