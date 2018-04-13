德国富尔达市一男子行凶致伤多人被击毙

新华社柏林４月１３日电德国媒体１３日报道说，当天凌晨４时许，一男子在德国中部城市富尔达市的一家面包店内持刀行凶，造成多人受伤。

报道说，事发时，面包店尚未开始营业，店内一名售货员和运货司机在事件中受伤。在警方赶到现场后，这名男子向警方发动攻击，导致至少一名警察受伤。警方人员随即将其击毙。

截至记者发稿时，警方尚未透露行凶者的身份与作案动机。

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