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俄一军用直升机在波罗的海坠毁

2018年04月13日19:56  来源：新华网
 

新华社圣彼得堡４月１３日电 据俄罗斯媒体１３日报道，一架卡－２９军用运输直升机在波罗的海海域坠毁，机上两人死亡。

报道援引波罗的海舰队新闻部门的话说，莫斯科时间１２日２３时３０分许，一架在波罗的海上空进行夜间飞行测试的卡－２９军用运输直升机坠毁，机上两名机组人员死亡。飞机失事时天气状况良好。

目前，搜寻工作已在事故区域展开。

卡－２９直升机由卡莫夫设计局在上世纪８０年代初研制，配备于海军陆战队舰艇等。

(责编：贾文婷、杨牧)
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