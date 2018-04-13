俄一军用直升机在波罗的海坠毁

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新华社圣彼得堡４月１３日电 据俄罗斯媒体１３日报道，一架卡－２９军用运输直升机在波罗的海海域坠毁，机上两人死亡。
报道援引波罗的海舰队新闻部门的话说，莫斯科时间１２日２３时３０分许，一架在波罗的海上空进行夜间飞行测试的卡－２９军用运输直升机坠毁，机上两名机组人员死亡。飞机失事时天气状况良好。
目前，搜寻工作已在事故区域展开。
卡－２９直升机由卡莫夫设计局在上世纪８０年代初研制，配备于海军陆战队舰艇等。
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