拉法兰：在多边主义框架下加强法中两国改革与开放合作

人民网北京4月13日电（记者 崔广琪）4月11日晚，法国前总理让-皮埃尔·拉法兰在出席法国驻华大使馆举办的《2017法国经济国际化年报》新闻发布会时强调，法中两国要进一步鼓励在多边主义框架下进行改革、开放合作。

他表示，法国总统马克龙是改革与开放的忠实拥护者。拉法兰说：“邓小平在40年前提出改革开放。如今，我们看到这一动员涉及世界上所有国家。尽管各国的改革内容有所不同，但是我们希望通过这些改革措施让本国社会更加适应全球新的变局，而这些是要在国际合作与多边主义的框架下进行的。”

拉法兰认为，外界对一带一路这样一个大型倡议有一些疑虑是正常的。“我年轻时，可口可乐和日本录音机进入法国时，都引发了疑虑。有这种声音是可以理解的，不应该过度担忧……我们应该对一带一路予以信任。”

拉法兰是西方国家中最早支持并要求积极参与一带一路倡议的政要之一，于去年五月代表法国参加“一带一路”国际合作高峰论坛。4月2日，拉法兰在《人民日报》撰文表示，“我对一带一路倡议尤其感兴趣。这一历史性倡议将为国际合作和全球经济增长注入新的动力。”

“我不敢夸耀自己是中国专家，我不是汉学家，也不是驻华外交官。我第一次踏足中国时，可能在座的很多记者都还未出生。2020年将是我与中国结缘50周年，我仅仅希望以个人经历，见证中国的发展。”他最后表示。

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