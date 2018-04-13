叙利亚总统说美对叙动武将加剧地区动荡

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德１２日说，美国威胁对叙发动军事打击将加剧地区动荡，威胁国际和平与安全。

据叙利亚通讯社１２日报道，巴沙尔当天会见了到访的伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提，双方就反恐行动等议题交换了意见，伊方表达了继续坚定支持叙政府的立场。

巴沙尔在会谈中说，每当叙利亚军队取得胜利，西方国家就会有试图改变事态进展的声音出现。“随着东古塔被解放，这些国家以编造的谎言为由威胁要对叙利亚发动侵略。”他强调，任何可能的袭击只会进一步破坏地区稳定，进而威胁国际和平与安全。

叙首都大马士革东郊东古塔地区７日据称发生“化学武器袭击”事件，造成平民伤亡。美国总统特朗普９日表示，使用化学武器是无法容忍的暴行，美方将在２４至４８小时内决定如何回应，不排除包括军事行动在内的任何行动选项。特朗普１２日对媒体表示，相关决定将“很快做出”。

叙利亚外交部１１日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为，指出没有证据支撑的“化学武器袭击”是美国采取行动的“毫无说服力的借口”。

东古塔地区是叙利亚反政府武装在大马士革周边的最后据点。此前，叙反政府武装多次指责政府军在该地区使用化学武器，但是均遭叙利亚政府否认。

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