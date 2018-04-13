2018中法文化之春即将开幕  30座城市上演68项文化活动

4月12日，活动大使张雨绮（右二）和刘震云（左一）出席中法文化之春新闻发布会。

人民网北京4月12日电（记者 单薇）第十三届中法文化之春将于4月24日至6月24日登陆中国。届时，68项文化活动将在中国30个城市展开，当中既有中法两国的当代创作，又包含了两国丰富的文化遗产。演员张雨绮、作曲家谭盾和作家刘震云受邀担任本届文化之春的活动大使。

2018中法文化之春活动涵盖了视觉艺术、戏剧、舞蹈、古典乐与现代乐、电影和文学等多个领域。4月12日，法国驻华使馆在北京举行的新闻发布会上介绍，2018年是承载两大周年纪念的春天。首先，今年是法国五月风暴五十周年纪念；另外，2018年还是《月光曲》作者、著名作曲家德彪西逝世百年，众多 艺术家，比如菲利·德·夏兰德赫、凡内莎·瓦格纳、张丽萍等，将在文化节上为观众带来精彩的爵士乐与现代乐演出。

“面对文化需求日益增高并且对法国越来越感兴趣的中国观众，文化节致力于为他们展示我们国家优秀的文化作品。”法国驻华大使黎想说，“虽然在艺术灵感、经历、对世界的解读方面存在不同，但想传达的意思却是统一的：创作的自由、创作推广的自由、以及在一个比以往更需要新想法的世界里批判的自由，以应对巨大的社会、环境、科技和文化挑战，这些是我们海外文化节最重要的关键词。”

据法国使馆介绍，跟以往的传统一样，中法创作也将会在这个春天绚丽绽放：导演米歇尔·蒂迪姆与易立明合作、根据鲁迅作品改编的《阿Q正传》将会登上舞台；导演洛朗·拉法格的歌剧舞蹈诗《月影舞霓裳》，灵感源于丝绸之路史诗，将由中国舞者与模特共同演绎。

在这一届中法文化之春活动中占有重要的位置还有当代艺术。在卡地亚当代艺术基金会的支持下，上海当代艺术博物馆将推出克里斯蒂安·波尔坦斯基回顾展《忆所》及展览《陌生风景》。在上海当代艺术博物馆三千平米的展览空间内，还将联合展出百余件出自国际顶级艺术家之手的知名作品。

另外，为了回应当今人类所处的时代，移民问题、流离的痛苦以及混杂的乐趣都将成为本届文化之春活动的主题。布朗蒂娜·萨维提耶改编的《雪》和阿维尼翁戏剧节新秀—卡罗琳娜·桂拉·阮的《西贡》，着眼于移民、身份问题，以及自由和融入这两个价值观的问题。

“我一直觉得法国是一个非常美丽的国家，也是一个文化的摇篮。可以为中法文化之春代言，为它去表露我心中最纯净的一种感悟，这是一件很幸福的事情。”谭盾表示。

“我对法国的影视作品、艺术品、时装、音乐都非常喜爱。在自己的工作领域，我也看到不少法国的优秀作品。所以，我感觉非常有激情去担任这个文化大使。” 演员张雨绮在谈到自己作为形象大使感想时说。

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