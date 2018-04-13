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孙春兰会见美国黑石集团董事长苏世民

2018年04月13日08:09  来源：人民网－人民日报
 

　　国务院副总理孙春兰12日在中南海会见清华大学经管学院顾问委员会委员、美国黑石集团董事长苏世民。

　　孙春兰指出，近年来中美教育合作交流不断深化，取得了积极进展。当前，中国正在加快建设一流大学和一流学科，推动高等教育内涵发展，这为中美教育合作提供了广阔空间。孙春兰充分肯定清华大学苏世民学者项目取得的成果，希望苏世民继续推动中美教育交流，为中美关系健康稳定发展作出贡献。（记者 郑明达）

　　《 人民日报 》（ 2018年04月13日 03 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)
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