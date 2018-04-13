提升双向开放  发挥互补优势 推动中荷务实合作迈上新台阶

4月12日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同来华进行正式访问并出席博鳌亚洲论坛年会的荷兰首相吕特举行会谈。这是会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为吕特举行欢迎仪式。

新华社记者 张 领摄

本报北京4月12日电 （记者李伟红）国务院总理李克强12日下午在人民大会堂同来华进行正式访问并出席博鳌亚洲论坛年会的荷兰首相吕特举行会谈。

李克强表示，荷兰是中国在欧盟内的重要合作伙伴，两国关系保持良好发展势头。习近平主席2014年对荷兰进行国事访问，两国建立了开放务实的全面合作伙伴关系，日前又同你在博鳌举行友好会见。中方愿同荷方加强高层交往，拓展全方位合作，推动中荷关系与合作取得更大发展。

李克强指出，中方愿同荷方发挥互补优势，深化在农业、金融、科技等领域合作，培育新的合作增长点，加强人文交流，共同应对气候变化，不断做大互利合作的蛋糕。中方愿扩大进口荷兰优质农产品和高新技术产品，欢迎荷兰企业来华投资兴业，期待荷兰充分发挥区位优势，积极参与“一带一路”合作，造福两国人民。

李克强强调，当前国际政治经济形势仍面临不确定、不稳定因素。中方希望欧盟保持团结发展，愿同荷方、欧方共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持多边主义和自由贸易，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。希望荷兰发挥中欧经贸合作“桥头堡”作用，推进中欧投资协定谈判进程，促进中欧经贸关系平衡发展。中国开放的大门会越开越大，希望中荷、中欧乃至世界各国相互开放的程度越来越高，更好实现互利共赢、多赢。

吕特表示，当前荷中双边关系保持高水平发展。荷方愿同中方一道，进一步加强战略沟通和对话，深化务实合作，推动两国关系和欧中关系再上新台阶。荷方坚定支持自由贸易，愿同中方合作抵制保护主义，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。荷方愿积极加强同中方发展战略对接，支持尽早谈判达成中欧投资协定，愿同中方一道推进巴黎气变协定的履行。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为吕特举行欢迎仪式。

国务委员兼外交部长王毅、全国政协副主席刘新成等参加有关活动。

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 03 版）

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