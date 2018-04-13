中国与一带一路沿线国家五年货物贸易额超五万亿美元

记者从4月12日在京举行的“一带一路”贸易投资论坛上获悉：2013年至2017年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过700亿美元，中国企业在沿线国家推进建设75个经贸合作区，上缴东道国的税费22亿美元，创造就业岗位21万个。

中国贸促会会长姜增伟说：“如果说‘一带一路’是国际合作的一艘大船，那么企业家就是水手。大船之所以能够乘风破浪，各国企业家发挥着关键的作用。”

丝绸之路商务理事会中国委员会主席、中国大唐集团公司董事长陈进行介绍，目前丝绸之路商务理事会企业成员已接近500家，涵盖能源、化工、建筑、工程机械、金融、互联网信息服务等多个领域，逐步成为推动政商沟通、参与全球经济治理、促进资源共享、促进对外务实合作的重要平台。

谈到对“一带一路”贸易投资还有哪些期待时，世界商会联合会主席彼得·米霍克说：“希望把我们工商界联合起来，让中小企业扮演更重要的角色。”

陈进行说：“希望中外企业以参与‘一带一路’建设为契机，深化贸易投资协议，积极探讨在中国境内以及国际市场共同投资开发清洁高效能源、现代物流等基础设施项目。同时，深化创新、金融、人才等领域合作。”

“我们希望用中国最好的技术、最好的管理、最好的建设队伍，在‘一带一路’上发挥我们的作用和经验。”国家能源投资集团有限责任公司总经理凌文说。

“在‘一带一路’倡议下，有很多基础设施项目需要很长时间运作，所以必须要很好地评估项目风险，确保在经济上可行。”中国国际金融股份有限公司首席运营官楚钢表示。（记者 林丽鹂）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 09 版）

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