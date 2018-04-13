中国经济活力驱动全球增长（读数·发现经济运行的轨迹）

制图：张芳曼

中国经济的世界影响力有多大？

2017年，中国经济增速回升至6.9%，继续位居世界前列。据世界银行估测，2017年世界经济增速为3%左右，按此增速计算，2017年中国经济占世界经济的比重提高到了15.3%左右，对世界经济增长的贡献率为34%左右。

“持续稳中向好的中国经济有力地推动了世界经济复苏，有力地促进了世界贸易发展，为世界各国人民带来了前所未有的发展机遇。习近平主席在博鳌亚洲论坛开幕式的讲话，明确了我国进一步扩大开放的一系列重大举措，意味着中国将给世界带来更多的开放红利。”国家统计局综合司有关负责人说。

中国经济是世界经济增长的主要动力

近年来，中国经济持续保持中高速增长，成为全球经济复苏和可持续发展不可或缺的发动机。2013—2016年，按照当年汇率计算，中国国内生产总值占世界经济总量的比重由12.5%提高到14.8%，提高了2.3个百分点。按照2010年不变美元价格计算，4年间中国经济实现了年均7.2%的增长速度，远高于同期美国、欧元区和日本三大发达经济体2.1%、1.2%和1.1%的年均增速，有力推动了世界经济增长，对世界经济增长的平均贡献率超过30%。

作为全球第二大经济体，中国经济的平稳增长也对降低世界经济波动风险起到了举足轻重的作用，成为世界经济的稳定器。2013至2016年间，中国经济增速波动幅度只有1.1个百分点，明显小于同期美国、欧元区和日本经济的波动幅度。测算结果表明，2013—2016年，如果不考虑中国经济的影响，世界经济年均增速将放缓0.6个百分点，波动强度将提高5.2%。

中国市场是世界消费增长的关键力量

中国承载了全球近1/5的人口，人民生活即将实现全面小康，已成为全球增长最快、最具潜力的消费市场。

近几年，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率已经是世界第一。2013—2016年，按照不变美元价格计算，中国最终消费对世界消费增长的年均贡献率为23.4%，同期美国、欧元区和日本的年均贡献率分别为23%、7.9%和2.1%；中国最终消费的年均增速为7.5%，同期美国、欧元区和日本的年均增速分别为2.2%、1%和0.6%，世界消费市场的年均增速为2.4%。

中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。据有关部门统计，2017年中国公民出境旅游1.3亿人次，比上年增长7%，国际旅游支出达1152.9亿美元，增长5%。另据统计，2016 年中国游客在美国人均花费约1.3万美元，当年旅游支出高达352.2亿美元，平均每天为美国创造约9700万美元收入。

中国进口贸易是世界经济再平衡的重要力量

近年来，中国进口需求迅速扩大，为国际贸易繁荣做出越来越大的贡献，有效促进了世界经济再平衡。根据世界银行统计，2011—2016年，中国进口货物和服务总额占全球进口市场的份额由8.4%提高到了9.7%，提高1.3个百分点，而同期美国、欧元区和日本三大发达经济体的进口份额下降了0.4个百分点。

2017年，中国进口继续稳健增长，对世界贸易增长的贡献进一步提高。据世界贸易组织统计，2017年1—10月份，中国进口（按美元计）增速分别比美国、德国、日本和全球高10.4、8.1、7.6和6.5个百分点，前三季度中国进口增长对全球进口增长贡献率达17%，进口占全球份额提高到10.2%。

中国还是世界重要的大宗商品进口国，2017年中国进口原油、铁矿砂、大豆等商品量刷新纪录，分别达4.2亿吨、10.75亿吨、9554万吨，分别比上年增长5%、10.1%、13.9%，进口均价分别上涨29.6%、28.6%、5%，对稳定大宗商品价格，拉动原材料出口国经济复苏起到了重要作用。

实际上，中国改革开放为世界提供了新的重要机遇。

“中国的发展不仅造福了广大中国公民，也为所有发展中国家和发达国家创造了发展机遇。”该负责人说，中国提出的“一带一路”倡议得到了众多国家的积极响应，目前，100多个国家和国际组织以不同形式参与“一带一路”建设，80多个国家及国际组织同中国签署了合作协议。

2017年，中国企业对“一带一路”沿线的59个国家进行了非金融类直接投资143.6亿美元，在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，同比增长14.5%，完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6%。

中国对服务业和高科技产品的巨大需求也为发达国家提供了前所未有的合作机遇。按照美国商务部统计数据，2015年美货物和服务贸易对华出口支持国内就业91万个。中国庞大的人口规模和平稳的经济增长为来自全球的企业提供了发展空间，越来越多的发达国家企业进入中国市场，加强与中国的合作，获得了丰厚的利润。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，习近平主席在博鳌亚洲论坛上的讲话向世界明确表达了中国立场。作为负责任的大国，中国秉持开放融通、互利共赢的发展理念，倡导构建人类命运共同体，推动世界共同繁荣，将给世界各国带来越来越多的发展机遇。（记者 陆娅楠）

《 人民日报 》（ 2018年04月13日 10 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、杨牧)