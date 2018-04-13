财产远不够罚款 朴槿惠如何缴纳180亿韩元罚款

韩国前总统朴槿惠“亲信干政”案一审判决结束后，如何缴纳180亿韩元（约合1.06亿元人民币）罚款引发外界关注。韩国媒体报道，朴槿惠的财产远不够罚款，可能将以劳教形式抵消罚款。

朴槿惠上诉的截止日期为13日，预计她将在这一日期前提出上诉。检方对一审判决结果不满，11日提出上诉。

【劳教来凑？】

首尔中央地方法院6日一审裁定，朴槿惠收受贿赂、滥用职权、胁迫企业、泄露公务机密等16项罪名成立，对她处以24年监禁、罚款180亿韩元（1.06亿元人民币）。

不过，朴槿惠的财产据估算大约70亿韩元（4114万元人民币），远不及罚款数额。去年，她以67.5亿韩元（3967万元人民币）价格售出位于首尔江南区三成洞的老宅。这处老宅建于1983年，朴槿惠自1990年起到入住总统府青瓦台以前一直在那里居住。

朴槿惠售出老宅后，转而以28亿韩元（1646万元人民币）价格在首尔内谷洞购置新宅。朴槿惠另有大约58亿韩元（3410万元人民币）存款，已被冻结。

按韩国媒体的说法，朴槿惠主动缴清罚款的可能性不大。按法院判决，如果朴槿惠拒绝缴纳罚款，必须接受三年劳教，即以打扫卫生、生产工业制品等劳役代替缴纳罚款。

朴槿惠的代理律师金汉圭（音译）说，朴槿惠不会接受劳教。她把针对自己的调查和判决视为“政治报复”，如果接受劳教，等于是服从一审判决。

韩国《中央日报》说，即使朴槿惠如支持者所愿获得特赦，被赦免的多半将是大部分入狱时间，罚款和追加金额不会得到赦免。

【检方不服】

韩国司法系统分为大法院、高等法院和地方法院三级，实行三审制。首尔中央地方法院6日作出一审判决后，上诉截止日期为13日。

针对一审判决结果，首尔中央地方检察厅11日提出上诉，认为对朴槿惠的裁决不够公平。检方以18项罪名指控朴槿惠，提请判处她30年监禁，同时处以1185亿韩元（7亿元人民币）罚款。

检方对一审判决的不满之处主要在于，法院方面拒绝认定三星电子副会长、集团实际控制人李在镕与朴槿惠之间有“默许的请托关系”。

检方认为，李在镕向时任总统朴槿惠的亲信崔顺实承诺和实际贿赂总额达433亿韩元（2.55亿元人民币），以换取朴槿惠政府2015年在三星集团旗下两家子公司的合并案中给予政策方便，而这项合并有助于身为三星电子副会长的李在镕加强对整个三星集团的掌控。

韩国首尔高等法院今年2月对李在镕作出二审判决，裁定他的行为属于“被动行贿”，改判2年6个月监禁、缓刑4年。李在镕随即获释。（张旌）（新华社专特稿）

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