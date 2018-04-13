韩国启动南北首脑会谈筹备综合状况室

新华社首尔４月１２日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国南北首脑会谈筹备综合状况室１２日正式成立并启动工作。

据青瓦台发言人金宜谦介绍，韩国总统文在寅１１日表示，应在韩朝首脑会晤前梳理好议题和战略，细心准备具体日程，做到滴水不漏，并指示成立隶属于南北首脑会谈筹备委员会的综合状况室，以该新设机构为中心做好会晤筹备检查工作。

金宜谦说，综合状况室室长为青瓦台国政状况室室长尹建永，成员包括来自青瓦台、统一部、国防部、外交部负责本次韩朝首脑会晤筹备事项的官员。

当天，文在寅还在与南北首脑会谈筹备委员会顾问团共进午餐时表示，朝鲜半岛的彻底无核化、构建半岛永久和平、推进可持续南北关系面临来之不易的机遇，一定要珍惜把握。他还呼吁国民积极支持韩朝关系改善。

韩朝双方商定于４月２７日在板门店韩方一侧的“和平之家”举行韩朝首脑会晤。本月４日，韩朝在板门店就会晤的礼宾、警卫、新闻报道等问题举行实务会谈，但会谈内容未向外界公开。

这将是第三次韩朝首脑会谈。２０００年，时任韩国总统金大中访朝，与时任朝鲜最高领导人金正日发布“６·１５”共同宣言，开辟了南北和解合作的新时期。２００７年，时任韩国总统卢武铉访朝，与金正日签署并发表《南北关系发展与和平繁荣宣言》。

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