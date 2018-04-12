国际货币基金组织总裁：各国需远离任何形式的保护主义

新华社香港４月１２日电 国际货币基金组织总裁拉加德日前在港表示，实施进口限制措施会损及所有人，各国政府必须远离任何形式的保护主义。

拉加德在出席博鳌亚洲论坛后应邀到香港大学亚洲环球研究所发表演讲。她表示，国际货币基金组织对经济增长的前景持乐观态度，早前预测２０１８年和２０１９年全球经济增长率为３．９％，但这种发展势头将放缓。原因在于财政刺激，以及主要央行推进货币政策正常化导致利率不断上升，金融状况进一步收紧。

在此情况下，拉加德提出三大当务之急，首要就是远离保护主义。她认为，实施进口限制措施不仅会导致产品价格升高、选择减少，还会阻碍贸易在促进生产率和传播新技术方面发挥作用，被保护的产业最终也可能因自身竞争力减弱而受损。

拉加德说，不公平贸易的做法的确存在，而它们可能对两个国家之间的贸易差额产生不良影响，必须予以消除。但她强调，解决此类宏观经济失衡的最佳方式并非开征关税，而是利用能够影响整体经济的各项政策，比如财政工具或结构改革。

除了远离保护主义，拉加德认为，全球经济还需防范财政和金融风险。国际货币基金组织的最新分析表明，历经１０年宽松的金融环境后，全球公共和私人债务已上升至１６４万亿美元的历史最高水平。

“发达经济体的公共债务达到了第二次世界大战以来前所未有的高水平。如果近期趋势不变，那么许多低收入国家将会面临不可持续的债务负担。”拉加德说，各国需建立政策缓冲，寻求有利于经济增长的途径。包括提高支出效率和采用累进税制，尤其是新兴市场和发展中国家，应提高汇率灵活性，以应对波动起伏的资本流动。

第三大当务之急，是要促进更具可持续性并能惠及更多人的长期经济增长。拉加德表示，这是一项关键性挑战，各国必须加大经济改革和政策行动的力度，才能促进生产率和潜在经济增长。她建议，各经济体应释放服务业部门的潜能，并进行政府层面的数字化转型。

(责编：贾文婷、王欲然)