外交部回应中方拖延批准澳官员来华签证：无稽之谈

人民网北京4月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽12日主持例行记者会。针对中方是否拖延批准澳大利亚部长级官员来华签证问题，耿爽回答，这纯属无稽之谈，根本不存在这一情况。

全文如下：

问：澳大利亚总理承认当前澳中关系紧张，这是否与中方拖延或拒绝向希望来华出席博鳌亚洲论坛年会等活动的澳政府官员发放签证有关？你是否认同中澳关系存在紧张？这是否是因为澳方正推动针对外国干预的立法进程？

答：首先我要澄清一点，据我了解，澳大利亚有关方面人士参加了今年博鳌亚洲论坛年会相关活动。博鳌亚洲论坛是一个非官方的国际会议组织，论坛秘书处负责论坛年会相关活动，并邀请相关国家政商学界代表出席。关于今年博鳌亚洲论坛年会出席情况，包括澳方参与情况，请向论坛秘书处了解。

你提到中澳双边关系以及澳方正针对外国干预推动立法，我和我的同事此前已就类似问题多次表明立场。中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政等和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好关系。任何指责中国对其他国家进行所谓“干预”或“渗透”的说法都是毫无根据的，也是别有用心的。希望有关方面尊重客观事实，正确看待中国发展。

一个健康稳定的中澳关系，符合两国人民根本利益。希望澳方同中方相向而行，在相互尊重、平等相待基础上，多做有利于增进双方互信与合作的事，确保中澳关系沿着正确轨道向前发展。

问：据报道，俄罗斯官员称，俄军方将在叙利亚杜马镇部署军力。如果美对叙利亚发动打击，其导弹和实施打击的来源都将被击落。对此美方称，美军随时准备按照总统决定提供适当军事选项。有关方面因叙疑似化武袭击发生军事冲突的可能性不断提高。中方对此有何评论？

答：几天前，王毅国务委员兼外长同来华访问的联合国秘书长古特雷斯会见时，就当前叙利亚紧张局势深入交换了意见。这几天，中方一直就叙利亚局势的最新变化同包括美国、俄罗斯在内的联合国安理会其他成员以及地区国家保持着密切的沟通。

中方对叙利亚局势紧张升级的可能性感到担忧。我们一贯坚持和平解决争端，一贯反对在国际关系中动辄使用武力或威胁使用武力，一贯主张按照《联合国宪章》行事。据中方了解，禁化武组织即将派专家赴叙利亚实地调查。我们呼吁有关方面保持冷静克制，使紧张局势尽快缓和下来。

问：3月27日，一名挪威公民因从越南向中国走私三文鱼被捕，据说此人持有两国护照，请问她是以挪威公民还是中国公民身份被捕？中方如何看待该案的严重性？这是否会影响中挪经贸关系和整个双边关系？你是否了解，这是她的个人行为还是与所在公司的共同所为？她面临什么样的指控？

答：我不了解你提到的具体情况，记者会后我可以帮你问一下。

我可以告诉你的是，当前，中挪关系发展顺利，两国在各领域的合作开展正常。

问：中方是否拖延批准澳大利亚部长级官员来华签证？据澳媒报道，有澳大利亚部长级官员计划来华参加“澳大利亚周”贸易博览会活动，但因为签证问题，活动可能无法举行了。

答：关于中澳双边关系，刚才我已经回答了相关问题，我不再重复。

至于你提到中方拒绝了澳方部长级官员参加“澳大利亚周”博览会活动，我也注意到了有关报道。我可以告诉你的是，这纯属无稽之谈，根本不存在这一情况。

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