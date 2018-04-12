“新时代中国”国际研讨会在伦敦举行

作为《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书首发式的配套宣介活动，由国家创新与发展战略研究会、中国外文局和２１世纪理事会共同主办，中国驻英国大使馆支持举办的“新时代中国”国际研讨会１１日在伦敦举行。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任蒋建国，中国驻英国大使刘晓明和中央党校学术委员会主任、国家创新与发展战略研究会会长郑必坚，西班牙前首相费利佩·冈萨雷斯、意大利前总理马里奥·蒙蒂、芬兰前总理马蒂·万哈宁等出席开幕式，来自中国、英国、美国和新加坡等国的７０多位资深学者和媒体人，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的历史定位和世界意义、新时代中国与世界等主题进行深入研讨。

蒋建国在致辞中表示，习近平新时代中国特色社会主义思想引领中国特色社会主义进入新时代，掀开了实现中华民族伟大复兴的新篇章，开启了加强中国同世界交融发展的新画卷。他强调，新时代中国，为全球发展创造的机遇会越来越多，对世界各国开放的大门会越开越大，与不同文明的交流互鉴会越来越广泛，对构建人类命运共同体的贡献会越来越深远。

郑必坚说，新时代的中国来自同经济全球化相联系的中国特色社会主义事业发展进程。习近平主席强调提出的构建人类命运共同体的重大理念，把在经济全球化中形成的“你中有我、我中有你”的利益汇合点和利益共同体，提到新的历史高度。一个各国共商、共建、共享的第四轮经济全球化前景正向我们走来，越来越需要人们顺应时代发展潮流，齐心协力应对挑战，越来越需要各国不断扩大和深化各方利益汇合点，形成全方位、多层次的利益共同体。

冈萨雷斯表示，面对全球化进程，不该采取孤立主义的做法，而应加强全球治理协调，探索利益汇合点。他说，中国在不断开放，在寻求与其他国家的共同利益，打造利益共同体，中国是全球化进程中的稳定与支持合作的力量。

刘晓明表示，读懂新时代的中国是抓住“中国机遇”的现实需要、构建人类命运共同体的时代呼声、缩小中西方“认知鸿沟”的必要途径，应当从全面认识中国共产党、深刻研读《习近平谈治国理政》和近距离了解中国国情民情出发，更好读懂新时代中国。

贝格鲁恩研究会联合创始人加德尔斯表示，西方和中国需要了解彼此的发展目标、寻找利益共同点，而起点正是今天这样的国际研讨会，它帮助西方更好地了解习近平新时代中国特色社会主义思想和中国特色社会主义这些概念的内涵。

英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克在接受采访时说，当今世界缺乏对未来的方向感，中国正是在此时提出了自己对未来的新看法。他认为，习近平在全球化时代提出的人类命运共同体理念是人类社会发展的重要基础，中国自身的巨变以及它对未来的感知十分重要，如果从更深刻的意义上看，中国就是未来。（记者 桂涛 梁希之）

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