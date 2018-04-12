热点前瞻：伊朗核协议存续面临严峻考验

随着４月１２日的到来，伊朗核协议迎来了命运攸关的一个月。５月１２日是美国总统特朗普为有关方面修改协议设定的最后期限。

这一协议能否存续，不但关系到伊朗本国的命运和中东局势的安危，也牵动着大国关系的演变和国际核不扩散努力的前景。

２０１５年７月１４日，以伊朗为一方，以伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）为另一方，双方在维也纳签署伊朗核协议，有条件地、逐步地取消对伊朗实施的制裁，作为交换，伊朗承诺限制其核计划。

美国总统特朗普上任后多次称，伊朗核协议是“有史以来最糟糕的协议”。

今年１月，特朗普宣布“最后一次”延长美国针对伊朗、涉及核问题的制裁豁免期，他将５月１２日定为修改伊核协议的最后期限，并扬言如果届时没有令他满意的修改方案，美国将退出伊核协议。

未来一个月，伊朗核协议面临的不确定性可能来自三个方面。

一是伊朗的强硬立场。

伊朗外交部长扎里夫已表示，伊朗核协议没有重新谈判的余地，特朗普的立场相当于铤而走险，试图破坏这一严谨的多边协议。

伊朗原子能组织主席萨利希本月８日表示，如果西方国家背弃伊朗核协议，伊朗将在４天内重启２０％丰度铀浓缩活动。

分析人士指出，如果伊朗重启２０％丰度铀浓缩活动，那么伊朗核活动的发展方向将变得难以预测。这是因为，虽然武器级浓缩铀要求丰度达到９０％以上，但在理论上，生产２０％丰度和９０％丰度浓缩铀之间的技术障碍极少。

二是美国以外其他大国对修改协议的态度。

俄外长拉夫罗夫不久前曾说：“我们不会支持美国试图做的事情，即更改协议的措辞、加入对伊朗而言绝对不可接受的内容。”

法国总统马克龙也呼吁各方尊重伊朗与世界主要国家达成的这份核协议。爱丽舍宫曾发表声明说，法国深知维护伊朗核协议的重要性，各方需要尊重他们就该协议作出的约定。

三是美国政府的外交和安全班子“鹰派”色彩加重。

美国中情局局长蓬佩奥即将接替蒂勒森出任国务卿。蒂勒森任国务卿时，认为伊朗核协议“还好”，因此对特朗普构成某种牵制。作为蒂勒森的继任者，蓬佩奥在这一问题上向来态度强硬。随着５月１２日最后期限到来，蓬佩奥很可能力挺特朗普，终止豁免对伊朗的制裁。

此外，被媒体称为“战争鹰派”、曾力挺发动伊拉克战争的美国前常驻联合国代表博尔顿已取代麦克马斯特出任总统国家安全事务助理。他几年前曾发表文章鼓吹对伊朗动武并轰炸其核设施，以阻止伊朗研发核武器。他还多次呼吁美国退出伊朗核协议。

５月１２日以后，如果伊朗核协议生变，可能带来多重后果。除了国际社会为达成协议而付出的长期努力付之东流、国际核不扩散努力遭遇重挫之外，中东矛盾可能骤然激化，美国、以色列同伊朗的军事较量也可能迅速升级，美国同其他大国在国际核不扩散问题上的矛盾也可能加剧。

世界舆论普遍认为，在伊朗核问题上，美国理应尊重国际共识，放弃单边主义，三思而行，避免给中东地区和国际社会带来新的安全风险。（记者 包尔文）

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